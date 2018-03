Přišli jste o pohádky a kulturu? Poradíme, jak znovu naladit ČT :D a ČT art

Jak zapojit set-top-box? Je to jednoduché a zvládne to každý. Anténní kabel vedoucí od antény odpojíte z televizoru a připojíte do zdířky na set-top-boxu. Druhým koaxiálním anténním kabelem spojíte výstup set-top-boxu s anténním vstupem televizoru. Pokud anténní výstup nemá, tak tuto část neřešíte (ale pokud má, je to třeba udělat). Pokud má váš televizor HDMI vstup, pak do něj připojíte HDMI výstup ze set-top-boxu, je to nejkvalitnější spojení a umožní sledování i v plném HD rozlišení. U starších televizorů, které HDMI nemají, je možné použít konektory SCART. Na HD rozlišení je ale u nich možno zapomenout.