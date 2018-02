1. Jak aktivovat a kde nastavit OneDrive

Služba OneDrive prošla od svého vzniku velkou revolucí - od několikeré změny názvu přes funkčnost až po její využití ve Windows. Dnes má hodně co nabídnout a především v ní lze nastavit řadu vlastností. Pokud ji máte spuštěnou, najdete ji v informační části hlavní lišty, kde je signalizována ikonou obláčků. Kliknete-li na ni levým tlačítkem myši, potom se zobrazí kontextové okno informující uživatele o posledně provedených pracovních úkonech. Zde je možné otevřít složku se synchronizovanými daty, pozastavit synchronizaci či přejít do nastavení. Kliknete-li na ni pravým tlačítkem myši, potom se zobrazí pouze volby. Pokud služba není spuštěna, či dokonce není instalována v PC, a chtěli byste ji využívat, potom přejděte sem a aktivujte ji. Na této webové stránce máte možnost přistupovat ke svému synchronizovanému obsahu on-line.

2. Jak streamovat obsah v PC přes OneDrive

Máte-li otevřené nastavení OneDrive, potom hned na první záložce se nachází řada užitečných voleb. Například druhá umožní zpřístupnit veškerý obsah v PC na jiném zařízení. Po přihlášení ke službě například přes webové rozhraní máte všechna svá data jako na dlani a můžete je využívat. Spouštět videa, prohlížet fotografie apod. Pro tento účel musí být však počítač stále zapnutý a připojený k internetu, protože služba pracuje na principu streamování, tedy vše je v případě potřeby stahováno z PC. Díky tomu tak není nutné cokoliv kopírovat, ale máte možnost obsah jen zpřístupnit (obdoba NAS úložiště).

3. Jak vždy stahovat synchronizované soubory v OneDrive

Jednou z novinek poslední velké aktualizace Fall Creators Update je i to, že v případě využívání služby OneDrive se synchronizovaná data automaticky nestahují na disk PC. Děje se tak pouze v případech, kdy s nimi chcete pracovat. Po uložení se potom automaticky nahrávají opět do cloudu. Ne vždy je však tento způsob vítán. Pokud tak například víte, že budete bez připojení k internetu, nebo že někde bude nestabilní, jistě byste si nepřáli, abyste se k datům nedostali. V tom případě stačí udělat drobnou úpravu v nastavení OneDrive. Hned na první záložce zcela dole zrušte zatržení volby Šetřete místem a Stahujte si jenom soubory, které používáte. Změny potvrďte kliknutím na OK.

4. Jak vybrat, co se bude synchronizovat

Druhá záložka s názvem Účet slouží nejen k připojení účtu či zakoupení většího úložiště (standardně je k dispozici zdarma 5 GB), ale také volbou Vybrat složky je možné definovat, které se mají synchronizovat. Má to však háček. Na první pohled lze zahrnout pouze předem připravené složky - např. Dokumenty, Obrázky, Facebook apod. Synchronizovat lze však jakoukoliv složku. Jen na to musíte jít trochu jinak. Otevřete Průzkumníka Windows a složku, kterou budete chtít synchronizovat, přetáhněte vlevo na zástupce OneDrive. Ale pozor, toto přesunutí znamená, že složka ze svého místa v PC zmizí a bude dostupná pouze v úložišti. Data se však neztratí.

5. Jak aktivovat automatickou zálohu fotografií do OneDrive

Co byste řekli na možnost, kdyby po připojení fotoaparátu, smartphonu nebo jiného zařízení k PC došlo k automatické záloze uložených fotografií? Pokud by se vám to líbilo, potom není nic snadnějšího. Tentokrát v nastavení OneDrive přejděte na záložku Automatické ukládání. V části Fotky a videa zatrhněte volbu Automaticky ukládat fotky. Změny potvrďte kliknutím na OK. Pokud nyní připojíte nějaké zařízení obsahující fotografie, dojde k jejich záloze. Na této záložce níže ještě doporučujeme prozkoumat, zda by se vám nehodila funkce Snímky obrazovky, která umožňuje automaticky ukládat do cloudu screenshoty plochy.

6. Jak pracovat na dokumentech v týmu

Záložka Síť slouží k nastavení šířky datového pásma pro synchronizaci. To se může hodit v případech, kdy máte pomalé připojení k internetu, anebo OneDrive zpomaluje rychlost internetu, a tak je dobré nastavit maximální rychlost stahování a odesílání dat. Zajímavé volby se nacházejí také pod záložkou Office. Zde si můžete určovat, zda se mají soubory upravované v kancelářském balíku Office 2016 či Office 365 nahrávat do cloudu a tak je zpřístupnit na dalších zařízeních a dokonce umožnit ostatním oprávněným uživatelům na nich pracovat. Volba níže potom určuje, co se má stát v případně konfliktu, tedy pokud třeba dva lidé budou najednou pracovat na jednom dokumentu a budou ho chtít následně uložit.