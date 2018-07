Stáhněte si zdarma: bezstarostné spojení složek a přesun aplikací

Chcete-li si udělat pořádek v datech, potom by se vám mohl hodit tento softwarový nástroj. S jeho pomocí máte možnost spojovat více složek do jedné či kopírovat soubory z různých složek do jedné – nebudete tak muset ručně procházet každou složku zvlášť.

Začnete výběrem zdrojové složky a určíte cílovou složku, která by měla soubory přijmout. Můžete si vybrat, zda chcete zachovat strukturu složek zdroje nebo sloučit všechny soubory ze zdroje do kořenové cílové složky. Mezi další funkce patří možnost filtrovat soubory podle názvu nebo přípon a nastavit, co se má dít v případě konfliktů pro stejnojmenné názvy souborů. Během procesu spojování je možné sledovat průběh s informacemi z původního a cílového umístění konkrétních souborů. Na závěr se zobrazí počet zpracovaných souborů nebo množství konfliktů. Nastavené preference si lze uložit pro pozdější použití.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ řada nastavení s možností uložit je do profilu

+ řešení konfliktů

- pro lepší pochopení bychom uvítali průvodce

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (201 KB).

Jestliže předchozí aplikace spojovala data, tak tato slouží k přesunu celých v systému instalovaných programů.

Hodí se například v situacích, kdy nainstalujete nějaký program či hru, která zabere i několik GB prostoru. Vy se pak například rozhodnete, že aplikaci nechcete mít umístěnou na systémovém disku (tedy na C: kde se nachází Windows), ale na jiné jednotce či disku. Není možné složku vzít a jen tak ji přesunout na nové místo. Z původní složky totiž vede řada záznamů, které jsou potřebné pro správný chod. Jestliže však přesun uskutečníte pomocí Application Mover, pak se žádných problémů nemusíte obávat. Stačí nastavit stávající složku programu (např. C:\Program Files\2BrightSparks) a novou složku (např. D:\Instalovaný software\2BrightSparks). Application Mover potom nepřesune jen soubory do nové složky, ale také o tom uvědomí Windows a zapíše změny do systémových souborů, kde se nachází její nové umístění. Tuto zdarma dostupnou verzi je možné použít pouze desetkrát.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ převede i nastavení v systémových souborech

+ snadné na použití

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,7 MB).

Pro uživatele, kteří používají dva či více monitorů, tu máme zajímavou sadu čtyř nástrojů. Ty pomohou s jejich nastavením tak, jak to sám operační systém neumí vůbec či krkolomně.

První z nich se jmenuje Dual Wallpaper a zjednodušuje používání obrázků jako pozadí na více monitorech. Lze tak jeden obrázek umístit nejen na všechny monitory, ale také použít různé a případně jeden tak, že bude na sebe navazovat (vhodné zejména pro panoramatické snímky). Výhodné je, že překryvy lze dále ladit, používat zoom a další funkce. Dalším nástrojem je Swap Screen umožňující rychlou výměnu aktivních oken mezi monitory prostřednictvím klávesových zkratek. Také umí minimalizovat všechna okna na jednom či druhém monitoru zvlášť. Definovat si je možné celou řadu klávesových zkratek. Třetím nástrojem je DualSnap pomáhající zachytit snímek hlavní pracovní plochy a zobrazit ji na sekundárním monitoru. A jako poslední na vás v balíčku čeká DisMon umožňující automaticky vypnout (pomocí příkazového řádku) sekundární monitor při spuštění konkrétní aplikace. Všechny čtyři nástroje fungují jako samostatné aplikace.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ malé samostatné nástroje

+ nabízí jinak nedostupné možnosti

- uvítali bychom je v jednom rozhraní

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (279 KB).

Když je zapotřebí udělat reinstalaci Windows, nastane s tímto procesem nutnost učinit řadu nutných kroků. Jedním z nich je i opětovná konfigurace aplikací, které byly používány před reinstalací. To je však minulostí.

Úkolem programu CloneApp je schraňovat různé konfigurační soubory programů, obsahující nastavení, záznamy v registru apod. Založen je na interní databázi, která obsahuje informace o tom, kam a co která aplikace zapisuje. Ukládá však i nastavení vybraných integrovaných součástí Windows (nastavení sítě, Start nabídku, oblíbené apod.). V současné době podporuje více jak 250 různých populárních programů (např. 7-Zip, Adobe Reader, Gimp, Chrome, Firefox, Opera, IrfanView, Microsoft Office, VLC Media Player atd.) a nové stále přibývají. Kromě těch předkonfigurovaných je však možné přidávat také vlastní aplikace. Manipulace s programem spočívá v možnosti nechat si proskenovat, které aplikace z databáze se v PC nacházejí a tlačítkem Start Clone-App je zálohovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ ví, kam a co program zapisuje

+ záloha i prvků Windows

+ snadná obsluha

- omezená databáze programů

80 %