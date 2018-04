Šéf vývoje umělé inteligence Googlu se bude starat o konkurenční Siri

Poměrně překvapivé prohlášení, že společnost Google opouští člověk, který měl na starosti vyhledávání a vývoj umělé inteligence, nyní dostává smysl. Podle deníku The New York Times totiž specialista na strojové učení John Giannandrea přechází do společnosti Apple, kde bude mít na starost mimo jiné vývoj chytré asistentky Siri.

Giannandrea působil v Googlu asi deset let, přičemž odchází z pozice Senior Vice President a na starost měl vývoj umělé inteligence a vyhledávání. V Applu se bude zabývat v podstatě tím samým, tedy strojovým učením a umělou inteligencí, což jsou oblasti, které jsou mimo jiné třeba pro správný chod chytré asistentky Siri.

Podle serveru The Verge není pro Google odchod tohoto muže tak velkou ztrátou, jak by se mohlo na první pohled zdát. Uvolněnou pozici totiž přebírá veterán Jeff Dean, který patří k nejtalentovanějším lidem, kteří se v oblasti programování pohybují.

Giannandrea ale bude velkou posilou pro Apple, který v poslední době čelí kritice právě kvůli zaostávání Siri za konkurencí. Vedle svých bohatých zkušeností totiž může přitáhnout do firmy i další nadějné profesionály.