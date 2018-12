Tipy na weby: speciální adventní kalendář pro děti či elfské videopřání

Adventní kalendář ČT

Kalendář provede den po dni zvyklostmi a historií Vánoc prostřednictvím zábavných vzdělávacích her. Grafické ztvárnění vytvořila již tradičně Lucie Lomová, tentokrát do podoby romantického městského nábřeží. Scéna tentokrát přináší nejen sváteční, ale také slavnostní náladu prvních československých Vánoc. V kalendáři se nacházejí hry k novým i starším pořadům a vánočním pohádkám České televize. Zahrát si je možné třeba hru s populárními ovečkami a špunty, připravit se na Mikuláše s Kouzelnou školkou, zahrát si hru k nové pohádce Čertí brko nebo porazit s Maťáky čísložrouty. Vzniká také speciální stránka oblíbených vánočních her z předchozích ročníků. Kromě toho kalendář přináší komiks o Ježíškovi, koledy a dětské pořady s adventní a vánoční tematikou. A nechybí ani Tradičník, rubrika věnovaná vánočním zvykům nebo galerie obrazů slavných umělců. Kromě obyčejných měšťanů a jejich dětí se na scéně objeví také významné osobnosti, jako například Eduard Štorch a Ema Destinnová. Chybět nebude ani samotný Tomáš Garrigue Masaryk. Kalendář bude k dispozici do Tří králů, tedy do 6. ledna 2019.



Přáníčka se již mnoho let posílají v elektronické podobě. Přes jedenáct let tak již můžete činit i díky povedené službě, kterou najdete na Elfyourself.com. S léty nestárne, naopak získává na popularitě a je nadále vylepšována. Můžete si naklikat netradiční přání, ve kterém budete účinkovat i vy a vaši nejbližší. Ve videu na vás budou koukat vaše obličeje a postavy ukážou, jaké kreativní tanečky umíte, aniž byste o tom věděli. Pasovat sami sebe do role elfů s tváří na různých filmečcích je velmi snadné. Stačí se prokázat uživatelským účtem na Facebooku či Instagramu, zde vyberete až pět obličejů z vašich nahraných fotografií, anebo je nahrajete z PC či vytvoříte pomocí webové kamery. V dalších krocích je umístíte myší (zoomujete, otočíte) do výřezu hlav postaviček. Využít všech pět obličejů není nutné, filmeček se podle toho přizpůsobí. Nyní kliknutím na tlačítko Add Greeting zadejte text, který bude sloužit jako přání od vás na závěr videa. Jakmile máte vše připraveno, kliknete dole na tlačítko Lets Dance! Na této stránce je k dispozici na 20 druhů tanečních kreací podle hudby. Zvolte jednu z nich a začněte se kochat. Výsledek lze buď stáhnout (za poplatek 45 Kč), nebo nasdílet na Facebooku, Twitteru či Pinterestu. Doporučujeme však také využít možnost odeslat video jako vánoční přáníčko prostřednictvím e-mailu. V neposlední řadě lze využít sdílení pomocí odkazu či prostřednictvím EMBED kódu na své webové stránky. A pro milovníky smartphonů a tabletů dobrá rada na závěr: k dispozici jsou i aplikace pro iOS a Android zařízení.



Web o Vánocích

Připravit si krásné Vánoce můžete i díky tomuto webu. Najdete na něm pro každého něco. Nejmenší pohádky, omalovánky a ti větší koledy, zvyky, hry atd.

Začít by se mělo dárky. Češi jsou zvyklí je nechávat na poslední chvíli, ale díky internetu se je už řada z nás naučila nakupovat s předstihem a někteří začínají i v září. Na webu najdete speciální sekci s jednotlivými tipy pro mámu, tátu, dědu, babičku či kamaráda. Vše je roztříděno podle druhu a tipy reflektují aktuálně populární dárky v obchodech. Asi nejzajímavější sekce se nachází pod označením O Vánocích. Zde na vás čeká řada článků o zvycích, výzdobě, dekoracích, jak strávit Vánoce a ještě více. Nechybí ani vánoční zábava formou tipů na koledy, pohádky, omalovánky, vtipy či hry a filmy. A jestliže se vám zdá, že vám chybí nějaký druh cukroví, či se třeba teprve chystáte začít s pečením, potom zavítejte do sekce vánoční cukroví.

Kapr je tradiční štědrovečerní pochutina. Jak na něj, se dozvíte na webu Českýkapr.cz. Přečíst si můžete nejen tipy, jak ho správně usmrtit, ale jak ho vyfiletovat, naporcovat a třeba ho tentokrát také připravit na jiný způsob podle několika receptů.

Pokud byste letos chtěli vlastní adventní kalendář, tak ho můžete mít vytvořený za jedno odpoledne. Kolegové z Hobby.idnes.cz připravili návod na jeden takový, který vydrží léta.

Důležitá je i adventní výzdoba. Nemusíte nutně kupovat velké množství věcí, abyste vykouzlili správnou vánoční atmosféru. Tip, včetně dvou videí, jak si vystačit s málem, najdete v tomto článku.