Kamery se šoupátky, HDR displeje a brutální konektor. ThinkPady pro 2018

Řada pracovních notebooků ThinkPad loni oslavila pětadvacáté výročí a i letos se dočkala nových omlazených modelů. Nenesou se ve znamení žádných revolucí, ale spíše drobných a veskrze pozitivních detailů.

Krytka kamery

Tak kupříkladu posuvná krytka s názvem ThinkShutter, kterou můžete mechanicky zakrýt čočku webové kamery a tím zamezit případnému šmírování nezvané osoby. Ačkoli to není pravděpodobný scénář, jsou situace, kdy je jistota, že kamera nemůže být zneužita, příjemná.

Otevřená krytka ThinkShutter.

Krytka je v nabídce pouze u konfigurací s obyčejnou kamerou. Jakmile zvolíte model s kamerou s IR senzorem pro bezpečnější přihlašování systémem Windows Hello, musíte se nadále obejít bez krytky.

Nový konektor pro dokovací stanice

I notebooky ThinkPad nakonec opustily klasické konektory pro dokovací stanice na spodní straně a jsou nahrazeny stanicemi s připojením pomocí rozhraní USB-C, případně Thunderbolt. Jsou univerzální, a můžete proto zvolit i dokovací stanici od jiného výrobce.

Výjimkou je nejvyšší třída dokovací stanice, nazvaná ThinkPad Ultra dock, která využívá speciální „soukonektoří“ na boku notebooku - fyzicky jde o dva USB-C porty a proprietární ethernetový port.

Takto vypadá speciální port pro dokovací stanici „Ultra dock“.

Takovéto spojení má zajistit dostatečnou datovou propustnost i v případě, že do dokovací stanice zapojíte více 4K monitorů, gigabitový ethernet a kupříkladu vysokorychlostní externí diskové pole.

Čtečka otisků prstů s pamětí

Další zajímavá „vychytávka“ se skrývá pod obyčejně vypadající čtečkou otisků prstů. Jmenuje se Quantum Matcher a její funkce je celkem jednoduchá. Při každém použití sleduje drobné změny, které se na snímaném prstu odehrají, například šrámy a oděrky, a zapamatuje si je.

Čtečka otisků prstů toho zase umí o něco víc.

To s sebou přináší dvě výhody. Jednak by neměla se stárnutím prstu vzrůstat chybovost jeho rozpoznání a jednak to snižuje šanci na úspěch rozpoznání zfalšovaného otisku prstu - fungovat by mohl jen ten aktuální, nikoli ten vytvořený například před několika týdny.

Všechny konektory USB-C mají i Thunderbolt, vyjma modelu E

V případě nových modelů řady ThinkPad není třeba řešit, jestli jsou USB-C porty rozhraním „pouze“ pro USB 3.1 (generace 2), nebo i Thunderbolt. Vyjma úplně základního modelu E jsou totiž vždy vybaveny jak rychlým USB 3.1, tak ještě rychlejším Thunderboltem. Což je velmi dobrá zpráva.

USB-C konektory navíc splňují i standard Power Delivery, takže takový notebook můžete napájet pomocí USB-C kabelu například z monitoru.

Pípací diagnostika

Není to úplná novinka, vyzkoušet jste ji mohli i u některých modelů loňské řady, stále však rozhodně nepatří mezi všední výbavu. V případě hardwarové havárie tak závažné, že už notebook nenastartuje, je možné jej nechat zapípat kód chybové hlášky.

Snadná rozborka ... i sborka. Výrobce počítá s tím, že v průběhu životnosti zařízení budete chtít rozšířit paměť nebo úložiště. Na spodní straně je proto jen pět šroubků stejné velikosti a pro sejmutí spodního krytu nepotřebujete žádné speciální nástroje. Nutné by však nemělo být čištění ventilátoru, o to se postará systém, který pomocí statického náboje prach uvolní a roztočením ventilátoru na plné otáčky vyfoukne ven.

Ten necháte poslechnout speciální PC Diagnostic App pro chytré telefony a tablety a ta akustickou značku rozkóduje - jednak popíše název chyby a její řešení na displeji telefonu, jednak vypíše alfanumerický kód, který můžete využít při komunikaci se servisem.

Tato chybová signalizace není v principu nová, základními jednoduchými akustickými kódy hlásily motherboardy chyby od nepaměti. V případě ThinkPadů má však jít o mnohem podrobnější určení závady, čemuž odpovídá i delší a složitější diagnostický kód. Samozřejmě, pokud fatálně selže motherboard, notebook nemusí být schopen ani pípnout.

HDR displej

Vlajková loď X1 Carbon a model X1 Yoga dostaly možnost osazení displeje s WQHD rozlišením, vysokým dynamickým rozsahem HDR a svítivostí 500 nitů. Displej má přitom reprodukovat plný Adobe RGB barevný prostor.