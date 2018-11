Tipy na weby: Sledujte nonstop záběry kamer v ČR nebo kupte auto

Webkamery v České republice

Počasí je v posledních letech nevyzpytatelné. Jste na návštěvě v jiném městě a zajímá vás, jaké panuje počasí doma? Chcete vyrazit na výlet, za sněhem či mimo mlhu? Ale kde vás počasí nezklame? Na tyto otázky může pomoci odpovědět lokální předpověď, anebo rychlý pohled na webové kamery umístěné po celé ČR.

Od počítače lze díky webu Webcams.cz virtuálně navštívit přes 900 tuzemských lokalit. Jde o jedno z míst, které na internetu sdružuje největší počet kamer. Katalog je řazen abecedně a také tematicky (aquaparky, hrady, golf, letiště apod.). Nejsnazší cestou, jak najít požadovanou kameru se záběry, je využít mapy. Zobrazit lze buď v kraji, anebo otevřít mapu přes celou obrazovku a na ní se nacházejí zadané kamery. Po kliknutí se ukáže živý stream, aktuální čas pro kontrolu, zda je kamera opravdu funkční, a nechybí ani informace o tom, kde je kamera umístěna a v jaké nadmořské výšce. Na mapě lze zobrazit pouze vybrané kamery, a to díky filtrům. Tak se lze dobrat k žádaným výsledkům. Pokud by přece jen některá kamera nefungovala, může se to stát, a autor webu přivítá, když mu to dáte vědět. Pro zařízení s Androidem existuje i aplikace, takže sledovat kamery lze díky ní kdekoliv.

Než koupíte nové auto

Nákup automobilu není pro laika snadnou záležitostí. Věnovat se musí celé řadě aspektů. I proto vznikají projekty, které by měly lidem při prvním výběru pomoci a pomáhají i s porovnáváním vlastností a technických parametrů aut.

Autonabidka.cz zajišťuje nákup jak nových, tak předváděcích, ale i referenčních vozidel přímo od autorizovaných dealerů v ČR. V databázi najdete aktuální přehled o modelech osobních vozů, které jsou v daný moment na českém trhu dostupné. Na začátku před návštěvou dealera může být pro řadu lidí užitečná funkce srovnání. Stačí vložit automobily do porovnávače a vedle sebe se zobrazí jejich parametry. Díky tomu je možné se zorientovat v tom, který vůz by mohl vyhovovat právě vám. Zobrazí se jejich parametry, rozměry, výkon motoru či výbava. Aplikace je interaktivní, a pokud tak začnete hledat konkrétní automobil, všechny parametry se automaticky přizpůsobují vašemu výběru. Takže v případě výběru kombíka se u modelů dané značky zobrazí pouze modely, které ho v této variantě vyrábějí.

Sdělte své přání

Blíží se váš svátek, narozeniny, plánujete svatbu či budete mít nějaké výročí, které chcete oslavit se svými nejbližšími? Že byste chtěli konkrétní dárky, ale nevíte, jak si o ně máte říct? A chcete se vyhnout tomu, aby se některý dárek objevil vícekrát? V tom případě zkuste web Mojepřání.eu.

Pro používání služby je nutné si vytvořit zdarma svůj účet (buď se zaregistrujte nebo přihlaste pomocí facebookového účtu). Jakmile se objeví hlavní okno, vytvořte si seznam toho, co byste si přáli obdržet. Ve druhém kroku pozvěte lidi (zadejte jejich e-mailové adresy nebo vyberte ze seznamu přátele na Facebooku), od kterých byste tyto dárky chtěli dostat. Ti o tom e-mailem dostanou zprávu a každý z nich se může rozhodnout, co vám ze seznamu pořídí. Pokud to někdo udělá, automaticky již ostatní nebudou ten samý dárek moci vybrat.

Uwwwízlo v síti

Krabice, krabičky, dárková pouzdra a obalový materiál. Pokud často posíláte něco poštou, je dobré se postarat o kvalitní zabalení. Specialistou s širokou nabídkou je Paketo.cz nabízející i obaly pro netradiční předměty.

Získat každý měsíc informace o vašich aktivitách ve službách Google umožňuje Hlavní panel Google. Prozradí řadu informací. Umí totiž zjistit, jaký internetový prohlížeč nejvíce využíváte, z jakých OS na internet přistupujete, kolik přijímáte a odesíláte e-mailů, jak a kam cestujete, co na webu vyhledáváte atd. Zatrhnout si lze i to, že tyto informace budete pravidelně dostávat každý měsíc do e-mailu.

Informace o 105 lyžařských areálech přináší web Holidayinfo.cz. Podívat se lze na aktuálně panující situaci, kolik je k dispozici sněhu, kolik je v provozu sjezdovek a běžeckých tratí a zjistit další informace.