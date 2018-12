Aplikace najde a schová hanbaté fotky, jiná chce nahradit Office

Pulse SMS

Aplikace Pulse SMS vám umožní odesílat SMS zprávy z tabletu.

Přestože jsou SMS zprávy postupně vytlačovány internetovými komunikátory jako WhatsApp nebo Facebook Messenger, úplně nahrazeny zatím nebudou. S aplikací Pulse SMS navíc můžete pracovat s SMS zprávami ve vašem androidovém telefonu i prostřednictvím tabletu. Pulse SMS je potřeba instalovat do obou zařízení a ta pak spárovat uživatelským účtem. Aplikace Pulse SMS je dostupná na základě měsíčního předplatného ve výši 29 korun nebo za jednorázovou platbu 290 korun.

Dostupnost: Android.

Aplikace Quip umožňuje spolupráci více uživatelů na tvorbě obsahu.

Quip

Relativně nová sada kancelářských aplikací Quip obsahuje nástroje na práci s tabulkami, textovými dokumenty nebo třeba poznámkami s možností spolupráce více uživatelů formou jednoduchého chatu. Vytvořené dokumenty lze sdílet nejen mezi více uživateli, ale také synchronizovat mezi více různými zařízeními. Quip spolupracuje s běžnými cloudovými úložišti a umí exportovat dokumenty do PDF i formátů Wordu a Excelu.

Dostupnost: Android, iPad.

Aplikace Cover zkontroluje fotky ve vašem tabletu s pomocí umělé inteligence.

Cover

Aplikace Cover má velmi zajímavou funkci, která vyhledá obrázky s erotickou tematikou v paměti androidových mobilních zařízení. Cover pro detekci obrázků využívá technologii strojového učení, která se s rostoucím počtem zkontrolovaných snímků neustále zlepšuje. Detekované obrázky zařadí Cover do speciální galerie, která bude chráněna heslem proti neoprávněnému přístupu.

Dostupnost: Android.

Aplikace Bridge – mirror notifications zobrazí notifikace na všech vašich zařízeních.

Bridge – mirror notifications

Když si aplikaci Bridge – mirror Notifications instalujete na všechna svoje mobilní zařízení, budou se vám na nich automaticky zrcadlit zobrazované notifikace. Na svém tabletu tak například uvidíte všechny notifikace ze smartphonu a naopak. V nastavení aplikace si přitom můžete určit, u kterých z instalovaných aplikací bude zrcadlení notifikací povoleno. Aplikaci Bridge – mirror notifications si můžete zdarma vyzkoušet, po 15 dnech je třeba za další používání zaplatit 70 korun.

Dostupnost: Android.

Aplikace Go to Sleep vás upozorní, že je čas jít spát.

Go to Sleep

S jednoduchou aplikací Go to Sleep by se vám již nemělo stávat, že se večer zapomenete u hraní her nebo procházení webových stránek a příspěvků na sociálních sítích. Když si v aplikaci nastavíte čas, kdy obvykle chodíte spát, zobrazí se vám upozornění, že je čas jít na kutě. Pak se bude oznámení zobrazovat v pravidelných intervalech znovu, dokud tablet nevypnete. Go to Sleep také automaticky vypne notifikace, aby vás při spaní nerušily zprávy z jiných aplikací.

Dostupnost: Android.

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety s Androidem nebo iPady? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.