Tipy pro Windows 10: Zapněte klidový režim PC a nebude při práci rušit

1. Jak přepnout systém do klidu

Věděli jste, že Windows mají tichý chod? Nejde o tichý chod, který by ztlumil zvuky z ventilátorů, disku apod., ale je to funkce, která má pomoci uživateli nerušeně pracovat. V praxi to znamená, že po zvolenou dobu se neobjevují systémová hlášení, či chcete-li notifikace postranního panelu, jako jsou informace o e-mailech, hlášení systému apod. Funkci aktivujete kliknutím levého tlačítka myši na ikonu zprávy v informační části hlavní lišty (zcela vpravo) a následným výběrem volby Období klidu.

2. Jak na kompaktnější hlavní panel

Obsah hlavního panelu není nafukovací. Někomu standardně zvolená velikost písma může přijít zbytečně velká. Proto se nabízí možnost změnit to. Tím docílíte nejen toho, že se na něj vejde více informací, ale tak nějak bude vypadat pro někoho možná přehledněji. Klikněte na prázdné místo na hlavním panelu a vyberte volbu Nastavení hlavního panelu. Najděte přepínač Používat malá tlačítka na hlavním panelu a nastavte na Zapnuto. Mějte však na paměti, že tímto krokem přijdete o zobrazování oznámení na tlačítkách na hlavním panelu (například v případě ikony e-mailového klienta o počet doručených mailů apod.), volba níže bude šedá.

3. Jak zakázat zobrazování obrázku na přihlašovací obrazovce

Microsoft zapracoval na personifikaci různých nastavení. Dnes už je možné měnit také vybraná z nich na zamykací obrazovce. Možná by vám tak přišlo vhod postarat se o to, aby se v případě přihlášení k PC (tedy prokázáním heslem, či jiným způsobem) nezobrazoval obrázek. Klikněte na Start a zvolte Nastavení. Vyberte volbu Přizpůsobení a vlevo se přepněte na záložku Zamykací obrazovka. V dalším okně níže najdete přepínač Zobrazit obrázek pozadí na zamykací, ten nastavte na Vypnuto.

4. Jak vypnout připínání ikon ke mřížce

Pracovní plocha Windows je navržena tak, aby udržovala pořádek. V případě umisťování ikon tak používá užitečnou funkci přichytávání. To znamená, že ikony se snaží rovnat k jakési imaginární mřížce (horizontálně i vertikálně). Tím nechává určité rozestupy od ikon a ty jsou potom všechny ve stejných rozestupech. Chcete-li toto změnit, potom máte možnost funkci snadno vypnout. Klikněte na prázdné místo na pracovní ploše a vyberte volbu Zobrazit a následně klikněte na Zarovnat ikony k mřížce. Tím zrušíte její zatržení a nyní budete moci ikony umisťovat na jakékoliv místo bez přichytávání.

5. Jak používat Pracovní složky

Pracovní složky je funkce, která se poprvé objevila ve Windows 8.1. Slouží k synchronizaci pracovních dat na všech vybraných zařízeních. Správce firemního IT tak má možnost určit, která data budou tímto způsobem dostupná pro uživatele firemní sítě. Uživatel si následně potom třeba na domácím počítači zadá svoji e-mailovou adresu či URL s umístěním a dostane se k nim bez nutnosti cokoliv někde nastavovat. Službu najdete v počítači v Ovládacích panelech -> Pracovní složky.

6. Jak ze systému odstranit složky jako hudba, obrázky atd.

Jestliže data ukládáte do svých vlastních složek a nechcete, aby se tak primárně dělo do těch integrovaných jako hudba, obrázky, videa, dokumenty a plocha, potom je nelze smazat klasickým způsobem. Musíte na to jít přes systémový registr Windows. Použijte klávesovou zkratku Windows + R a zadejte příkaz regedit. Přejděte na KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace. Zde uvidíte klíče:

hudba: {1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}

staženo: {374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}

obrázky: {3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}

videa: {A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}

dokumenty: {A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0}

plocha: {B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}

Složky, které nechcete používat, smažte a změny se projeví po restartu systému.