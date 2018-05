Aplikace pomůže s komunikací přes anonymní Tor, jiná nevidomým

Be My Eyes

Prostřednictvím aplikace Be My Eyes můžete pomáhat lidem se zrakovým postižením.

Cílem aplikace Be My Eyes je pomáhat zrakově postiženým lidem, přesněji je propojit s dobrovolníky, připravenými pomáhat. Zrakově postižený si může prostřednictvím aplikace Be My Eyes zavolat pomoc ve formě videohovoru s dobrovolníkem, který zareaguje jako první. Dobrovolník pak může člověku se zrakovým handicapem pomoci třeba přečíst text nebo cokoli podobného. Aktuálně je v aplikaci Be My Eyes registrováno bezmála 80 tisíc uživatelů se zrakovým postižením a přes 1,2 milionu dobrovolníků.

Dostupnost: Android, iPad.

Canva obsahuje desítky tisíc různých grafických šablon.

Canva

V aplikaci Canva můžete velmi snadno vytvářet pozvánky, přání, pohlednice, letáky a další grafické výstupy s využitím desítek tisíc různých šablon. Do šablony stačí vložit vybrané fotky či obrázky, doplnit text a dílo je hotové – bez použití drahého grafického editoru i během několika minut. Jednoduše můžete vytvářet i grafiku pro Facebook či Twitter nebo snímky na Instagram. Grafické šablony jsou rozděleny podle témat a většina funkcí aplikace Canva je k dispozici zcela zdarma.

Dostupnost: Android, iPad.

Briar je vysoce anonymní komunikátor.

Briar

Komunikační aplikace Briar je zásadně odlišná od komunikátorů typu WhatsApp či Viber. Především není její použití vázáno na telefonní číslo, takže ji můžete používat třeba i v tabletu – na základě uživatelského jména a hesla. Další zajímavostí je samotný způsob komunikace, který nevyužívá centrální servery, ale přenos dat přes anonymní síť Tor. Aby to nebylo málo, umožňuje Briar i komunikaci prostřednictvím Bluetooth nebo wi-fi sítě – i bez připojení k internetu.

Dostupnost: Android.

VPNhub poskytuje anonymní, šifrovaný přenos dat po internetu.

VPNhub

Aplikace VPNhub pochází od provozovatele známého serveru s obsahem pro dospělé, ale její funkce se mohou hodit každému. Jde o nástroj na anonymizaci internetové komunikace prostřednictvím šifrování a přesměrování přes servery v různých částech světa. Spuštění šifrované komunikace je velmi snadné a ve své základní verzi jsou služby aplikace VPNhub k dispozici zdarma. Placená verze aplikace nabízí rychlejší připojení a podporuje použití VPN ve více zařízeních pod jedním uživatelským účtem.

Dostupnost: Android, iPad.

Neverthink přináší nepřetržitý proud videí z internetu.

Neverthink

Aplikace Neverthink promění váš tablet v televizi s desítkami programů. Podobně jako u klasické televize si můžete vybírat mezi sportem, zpravodajstvím, zábavou, vařením, dokumentárními pořady atd. Neverthink bude na každém kanále dodávat nepřetržitý proud videí, která můžete třeba i hodnotit nebo sdílet dál. Veškerý obsah je ale k dispozici jen v angličtině.

Dostupnost: Android, iPad.

