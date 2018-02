Microsoft umožní „odlehčit“ Windows 10. Za plnou PRO verzi si připlatíte

Microsoft představil systém Windows 10 S v květnu loňského roku. Od „plnotučného“ systému Windows 10 se lišil nemožností instalovat a spouštět běžné programy, systém akceptoval jen ty z aplikačního obchodu Windows Store. Zároveň byly omezené i některé funkce systému, zmizel například příkazový řádek.

Díky tomu, že systém nespustil žádné programy nepocházející z Windows Storu, měl být bezpečnější a díky chybějící související části operačního systému měl být i svižnější na pomalých strojích, zejména při startu systému. A samozřejmě měl pomoci k rozvoji i samotnému poněkud skomírajícímu aplikačnímu obchodu.

Systém se nijak dramaticky neujal, zákazníci se s ním mohli setkat na špičkovém notebooku Surface Laptop, nebo na low-endových modelech ProBook x360 od HP a TravelMate Spin B1 od Aceru, nabízených jako notebooky pro školáky a studenty. Výhodou Windows 10 S oproti předchozímu pokusu o odlehčený systém Windows RT byla zejména možnost upgradovat na plnohodnotná Windows na stávajícím hardwaru, což u RT nešlo.

Problém Windows Storu je absence mnoha uživateli oblíbených aplikací.

Windows 10 S nyní končí a nahradí je speciální režim ve všech verzích Windows 10. Předpokládáme, že Microsoft bude motivovat výrobce/distributory k tomu, aby své stroje se systémy přepnutými do omezeného režimu prodávali.

Přepnutí do režimu plných Home by měl být bezplatný, do režimu plných PRO za 49 dolarů, tedy zhruba 1 000 korun (plus daň). Dosud totiž z Windows 10 S na plnohodnotný systém přešlo „jen“ 40 % uživatelů, což softwarovému gigantu dává naději.

Podobnou konverzi ovšem v budoucnu očekávat nemůže, zatím si totiž stroj s Windows 10 S koupil jen ten, kdo si jej záměrně vybral.