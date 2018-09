Stáhněte si zdarma: lepší vyhledávání souborů a informací v nich

LookDisk je multifunkční vyhledávací nástroj pro počítače, který můžete použít k nalezení určitých souborů a informací v nich (podporuje typy DOCX, PDF, TXT a další), a to pomocí různých parametrů. Nevyhovuje-li vám integrovaný vyhledávač ve Windows a zatím jste nenarazili ani na užitečný konkurenční, zkuste tento.

Jeho velkou výhodou je, že kromě vyhledávání na místních datových úložištích (interních, externích a to i flash médiích), podporuje také ty síťové. Lze ho používat i na USB flash disku. Z toho vyplývá, že neobsahuje žádný soubor s indexem, kde by uchovával zaznamenané informace o souborech nacházejících se v systému. Na druhou stranu to znamená, že na výsledky je nutné si chvilku počkat.

Po spuštění je k dispozici několik tlačítek, kterými můžete začít informace ihned vyhledávat – najít duplicitní soubory (podle názvu či obsahu) a vyhledat určitý text či soubor podle vlastních nadefinovaných parametrů. Nechybí ani záložka pro získání informací o jednotkách (velikost, kapacity, systém souborů sériové číslo atd.). Informace vyhledává i v komprimovaných souborech.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ několik funkcí pro snadné hledání

+ vyhledává duplicitní soubory podle obsahu

+ možnost ignorovat určité typy souborů

- bez souboru s indexem logicky pomalejší práce

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,8 MB).

Windows 10 obsahují funkci Herní panel pomáhající ukládat dění na pracovní ploše do videa či pořizovat screenshoty. Jestliže tuto verzi operačního systému nemáte, nebo hardware v PC funkci nepodporuje, potom se nabízí alternativní produkt pocházející opět od Microsoftu.

Microsoft Snip pořizuje screenshoty a volitelně k nim lze přidat i audiostopu. Stačí vybrat místo pro záznam nebo celé okno a udělat screenshot. Následně lze přidat libovolné textové poznámky, zvýraznit vybrané oblasti perem či cokoliv dokreslit.

Mimo toho umí pořizovat snímky z webkamery či kreslit na bílé ploše. Pokud pořídíte sérii screenshotů a přidáte k nim zvukovou stopu, potom lze vše uložit do videa ve formátu MP4 či vytvořit návodové obrázky – ty se ukládají do formátu JPG, PNG, BMP a GIF.

Informace o programu Operační systém: Windows 10 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ zvýrazňovací pero

+ pořizování snímků webkamerou

+ možnost uložit do videa

- omezené možnosti anotací vč. nemožnosti psát

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2 MB).

Nejen při podezření na špatně fungující operační paměť by se vám mohl hodit tento pomocník. MemTest je tester spolehlivosti paměťových modulů RAM osazených v počítači.

Vyhodnocuje schopnost paměti počítače pracovat s daty. Správně fungující počítač by měl být schopen načítat data a ukládat je se 100% přesností.

Spuštěním programu MemTest můžete zjistit správnou funkci RAM. Na rozdíl od jiných programů pro kontrolu paměti je MemTest navržen tak, aby našel všechny typy chyb paměti včetně přerušovaných problémů. Proto pracuje i několik hodin. Testuje jakékoliv paměťové moduly.

Informace o programu Operační systém: Windows 10 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ kvalitní testování

+ rychlé spuštění a ovládání

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (17 KB).

Chcete-li mít pod kontrolou všechna dostupná a třeba i připojená bluetooth zařízení k PC, potom využijte služeb tohoto pomocníka. Umožňuje sledovat, zjišťovat a prozkoumávat zařízení s touto technologií ve svém okolí.

Po spuštění zobrazí podrobné informace jako vlastnosti dostupných zařízení, typ, stav připojení, počet připojení, MAC adresu a další. Program běží na pozadí Windows a vždy vás dokáže upozornit, když je detekován nový přístroj. Mezi další funkce patří ukládání a export seznamu zařízení či ovládání přes příkazovou řádku.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ detaily o bluetooth zařízeních v okolí

+ monitoruje zařízení na pozadí Windows

- nezjištěno

85 %