Legenda ožívá. Po 34 letech výroby jsou Koss Porta Pro bezdrátové

Porta Pro jsou v České republice legendou. Byly to jedny z prvních kvalitních „západních“ sluchátek, která se začala do Československa po revoluci dovážet a prodalo se jich tu neuvěřitelné množství.

Když v devadesátých letech přijel do Prahy na pozvání syn zakladatele a zároveň ředitel společnosti Michael J. Koss, byl při procházce městem překvapen četností Porta Pro na hlavách kolemjdoucích. S obavou se tázal svého hostitele, zda to nebyla zinscenovaná součást návštěvy. Nebyla.

Model Porta Pro se prakticky beze změn vyrábí od roku 1984 a teprve letos se dočkal překvapivé inovace. Přišel o přívodní kabel a dostal mikrofon, k přehrávači nebo telefonu je tedy připojíte bezdrátově a můžete s nimi i telefonovat.

Porta Pro Wireless

Samotná sluchátka, tedy reproduktory, ozvučnice a hlavový most zůstaly zcela beze změny, změna se týká jen a pouze kabelu. Sluchátka nyní propojuje jeden 50 centimetrů dlouhý kablík, na kterém jsou dva moduly - jeden má ovládací tlačítka, indikační diodu a mikrofon, druhý ukrývá akumulátor a elektroniku.

Koss Porta Pro Wireless

Sluchátka se nabíjí micro USB konektorem, možnost jiného než bezdrátového připojení nemají. Spojení zajišťuje Bluetooth 4.1, přijímač umí mimo klasického SBC i kvalitnější kodek aptX. Škoda, že do vínku nedostal i AAC, který byl kvalitnější variantou pro majitele telefonů iPhone (ty naopak neumí aptX).

Detail ovladače s konektorem pro nabíjení.

Tlačítka najdeme jen tři, prostředním se sluchátka zapínají, vypínají, párují a přijímá hovor, bočními pak lze měnit hlasitost a přeskakovat skladby. Z počátku jsem měl problém nahmátnout prostřední tlačítko, ale v průběhu týdne testování jsem se to celkem naučil, trochu soustředění to však dá vždy.

Kamarád při pohledu na sluchátka reagoval: „Ty vo*e, proč tu elektroniku a baterky neschovali rovnou do sluchátek?“ Jenže pak by to nebyly „Porty“, ale nová sluchátka.

Na hlavě

Oproti prvotním obávám je nošení velmi pohodlné. Nic netahá za uši a oba moduly jsou tak lehké, že je po nasazení prakticky nevnímáte. Vyzkoušel jsem klasické tričko i polo s límečkem a bez problémů. I při otáčení hlavy je mechanický přenos ruchů kontaktu kabelu s oblečením zcela minimální.

Přepínání síly přítlaku je u Porta Pro klasika.

Pravdou je, že si výrobce mohl dát více záležet na designovém provedení obou modulů, svoji funkci plní dobře, ale žádná krása to není. Součástí ovladače je indikační dioda, jejíž modré blikání normálně nevnímáte, ale pokud se s nimi v noci (v temné místnosti) díváte na monitoru na film, mohou být modré záblesky nepříjemné.

Sluchátka dobře drží na hlavě a subjektivně jsem měl pocit menší síly přítlaku, než si pamatuju u stejného modelu před několika málo lety.

Zvuk

Porta Pro Wireless jsme poslouchali zejména s telefonem Samsung Galaxy S9+ a přehrávačem Cowon Plenue R.

Zvukově nás Porta Pro Wireless příjemně překvapily. Výrobce si dal evidentně hodně práce se sladěním elektroniky s charakterem sluchátek. Posluchač dostane velmi příjemný, plný a hutný kultivovaný projev.

Klasický charakter Porta Pro, tedy zdůrazněné vyšší basy, mírně zůstává i zde, ale ve vcelku přijatelné a hlavně konstantní podobě. Tím, že měniče živí vlastní elektronika sluchátek, nemůže nastat situace, kdy byste je kabelem připojili k příliš basujícímu přehrávači nebo telefonu, obě charakteristiky se sečetly a problém s basy byl na světě.

Sluchátka se dají složit a vložit do pevného pouzdra, které naleznete v příslušenství.

Porta Pro nejsou přeborníkem v analytickém podání a jemné kresbě detailů, ale mají frekvenčně bohatý, příjemný a zábavný zvuk, který neunavuje ani při dlouhém poslechu.

Je třeba mít na paměti, že se jedná o otevřená supraaurální sluchátka, takže jednak do okolí proniká hudba kterou posloucháte, zároveň i vy slyšíte své okolí. To je komplikace například v metru, kde si s in-ear sluchátky nebo se sluchátky s aktivním potlačením okolního hluku užijete mnohem více. Naopak například na ulici je větší možnost sluchového vnímání okolí do jisté míry bezpečnější.

Stovka s podpisem

Jak jsme již zmínili na začátku, český trh je ve vztahu k Porta Pro pro společnost Koss poměrně neobyčejný. Jako poděkování vznikla limitovaná stokusová edice podepsaná Michaelem J. Kossem určená jen pro český a slovenský trh. A že nejde o podpis natištěný se můžete přesvědčit na následujícím videu. Sluchátka pořídíte za 2 990 Kč.