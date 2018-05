Kostarický diktátor podlézal USA a vyhlásil Německu válku

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Americký prezident Woodrow Wilson se ale diktátorovým tahem nenechal ovlivnit a vládu Kostariky, která se k moci dostala už během roku 1917 násilnou cestou, nikdy neuznal.

Kostarika tak nebyla zahrnuta do smlouvy z Versailles, a tak, technicky vzato, zůstala vlastně s Německem ve válečném stavu až do roku 1945. Do druhé světové války se však kostaričtí vojáci už zapojili.



