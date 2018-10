Software zdarma: kreslicí program pro děti nebo čištění Windows

Papír a tužku nic nenahradí, ale pokud chcete svým dětem dopřát trochu jinou možnost, jak kreslit, potom na to zkuste jít digitálně. Zapomeňte na program Malování ve Windows a zkuste povolat lepší zbraň.

Ta se jmenuje Tux Paint a jde o snadno použitelný kreslicí program určený pro děti od tří let. Má jednoduché rozhraní s velkými barevnými tlačítky a zvukovými efekty. Ačkoli je určen pro děti, program není omezen pouze na jednoduché malování, ale zahrnuje i celou řadu funkcí, jako jsou efekty barvy (duha, blednutí, jiskry apod.), automatické vyplňování určitých částí, vkládání textů, obrazců, různých obrázkových razítek a dalších prvků. Program lze spustit buď v normálním okně, nebo v celoobrazovkovém režimu. Tux Paint je dostatečně jednoduchý pro použití malými dětmi, přesto poskytuje dostatek funkcí.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ pohodlné kreslení pro děti, ale i větší

+ desítky nástrojů

- poněkud starší uživatelské rozhraní

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (18,5 MB).

Mít pod kontrolou klávesové zkratky znamená, že můžete provádět věci rychleji a bez zbytečného klikání myší. V systému je přítomno několik desítek klávesových zkratek, ale další je možné vytvářet přesně podle potřeb.

S touto aplikací si nadefinujete vlastní klávesové zkratky k provádění rutinních úloh (maker), jako je například otevření vybraných souborů, změna hlasitosti systému, ovládání jasu displeje, psaní často používaných textů, ovládání aktivních oken a mnohem více. Šikovný integrovaný Hotkeypanel navíc zajistí, že už si nikdy nebudete muset pamatovat všechny klávesové zkratky. Do vytváření klávesových zkratek můžete kromě klasických kláves zapojit také funkční klávesy nebo numerickou klávesnici. Bonusem navíc je možnost přemapovat rozložení klávesnice na systémové úrovni tak, abyste zvýšili produktivitu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ rychlá tvorba vlastních klávesových zkratek

+ možnost používat makra

+ nabízí přemapování kláves

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,4 MB).

Operační systém Windows je z výroby vybaven funkcemi a všelijakými nástroji v podobě integrovaných aplikací. Ne vždy jsou potřebné, a proto existují aplikace, jako je například Win10Clean, které umožňují vyčistit prostředí Windows odstraněním některých výchozích aplikací a funkcí. Tak lze získat čistější a rychlejší systém.

Tento program zakazuje aplikace, které vy nepotřebujete. To znamená, že například může odstavit z práce program Windows Defender, vrátit se do režimu Průzkumník souborů ve stylu Windows 7, odinstalovat aplikaci OneDrive, zakázat herní režim, odstranit reklamy, a odebrat některé položky z místní nabídky. Navíc nabízí možnost odinstalovat některé z výchozích aplikací, počasí, mapy, lidé, finance apod. I přesto, že je Win10Clean v zásadě hodně omezená jednostranná aplikace, dělá to, co tvrdí.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ deaktivace a aktivace funkcí tlačítkem

+ odinstalace aplikací

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (345 KB).

Pro monitorování změn ve složkách je k dispozici několik možností. Jednou je třeba i tento program, který v nich dokáže zaznamenávat informace, k jakým změnám došlo a kdy se tak stalo.

Po spuštění je nutné nastavit, které složky mají být monitorovány. Pokud v nich dojde ke změně (nastavit lze hlídání vytvoření nového souboru, jeho modifikaci, smazání či přejmenování), program tuto změnu zachytí a uloží. Takto lze monitorovat změny také ve složkách na síti. Volitelně lze nastavit, aby se provedla nějaká akce (spustil třeba program), pokud ke změně dojde. O změnách uživatele informuje prostřednictvím vyskakovacího okna. Existuje také placená verze nabízející pokročilejší funkce – možnost využít jako službu, řeší výpadky sítě apod.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ detailní nastavení co má být monitorováno

+ monitoruje i složky na síti

+ zálohování logu

- nezjištěno

85 %