NEVYDÁVAT: Jak po x-té napsat článek o tom, že začala Křišťálová Lupa

Podívat se, jak o Lupě píše konkurence. Dobré nápady by se hodily, ale stejně asi žádné nikde nebudou. Na úvod shrnout dosavadní úspěchy, to je jasný. Nějak šikovně se vyhnout tomu, že loni iDNES.cz nevyhrála nebo se k tomu radši nevracet. Zdůraznit úspěch Technetu (uf, to je dávno), ale jen jakoby mimochodem, ať to nevypadá, že nám na tom nějak záleží.

Proč by nám měli dát hlas (dobrá otázka!): něco o našich článcích o vědě a technice, o reportážích z místa, o článcích z vesmíru a z historie, možná zmínit naše apríly? Nebo ne, to je blbý.

Chceme prostě, aby klikli na tenhle odkaz a hlasovali pro nás v sekci Zájmové weby. Všechno ostatní je jen vata. (Ten odkaz rovnou zaškrtne Technet.cz, v ostatních rubrikách ať hlasujou, jak chtěj, ale tohle jim radši necháme zaškrtnuté, aby náhodou nehlasovali pro něco jiného).

Poděkovat našim věrným čtenářům za to, jak nás pořád čtou, jak s náma diskutují, upozorňují na naše chyby, atd atd bla bla bla znáš to. Zkus to napsat nějak normálně, ať to nevypadá, že jsme nějaký citlivky nebo tak.

Zkusíme pak v práci (jestli bude čas) vymyslet něco vtipného. Ale ne že budeme o ty hlasy zase tak pošahaně žebrat, jako v roce 2015.

Pohlídat, ať článek nevyjde předčasně.

Musíme samozřejmě zmínit, že jsou i další kategorie. Vykopíroval jsem je z jejich stránek. Veřejnost hlasuje v těhle: Cena popularity (tam kupodivu nejsme), Zpravodajství (tam je iDNES.cz i Lidovky.cz), Internetové obchodování, Nástroje a služby a One (wo)man show. O ostatních věcech hlasuje odborná porota a to už není tak podstatný.

Někdo to dodělejte a podepište (Všetečka na to vždycky zapomene)!