Kryptokoťátka chce každý. Proč, to samozřejmě nechápeme

Mezi majiteli virtuální měny Ethereum se rozmohla nová zábava, množení virtuálních koťátek. Dne 28. listopadu spuštěná hra CryptoKitties (KryptoKoťátka) je v tuto chvíli nejpopulárnější použití etherea - byť dodejme, že to není těžké, protože ty v podstatě žádná nejsou.

I to je možná důvod, proč tato jednoduchá aplikace, ve které si koupíte koťata, a pak čekáte, až vám z nich vyroste nová generace s novou kombinací 256 genů, tak rychle vystřelila vzhůru. Ne každý zřejmě chce jen sedět na své kryptoměně a čekat, co se bude dít s cenou.

Celkem zatím hráči nakoupili a prodali koťátka za necelé tři miliony dolarů (pro doplnění obrázku je celková kapitalizace etherea cca 45 mld. dolarů). Dokonce se jedno koťátko (nazvané Genesis) prodalo za cca 110 tisíc dolarů - podle nás nejpravděpodobnější hypotézou je, že ho koupil sám provozovatel, aby hře udělal reklamu (což se povedlo, o hře už psala řada velkých technologických webů). Většina koťat se ovšem prodá za zlomek této ceny, řádově jednotky dolarů.

Jak dlouho si alespoň tuto cenu udrží, je těžké říci. Zatím aplikace nedělá nic pro ochranu hodnoty (viz kód). Majitel hry má možnost libovolně přidávat nová, či zablokovat celou hru (podrobnější vysvětlení v angličtině). Byť kryptoměny mají být ukázkou decentralizace, CryptoKittes jsou pravý opak. Což samozřejmě nemusí být nutně automaticky špatně, jen si to uživatelé (v tomto případě je to podle nás vhodnější výraz než majitelé) musí uvědomovat.