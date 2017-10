Chystá se ruská digitální měna. Kryptorubl nebudou uživatelé těžit

Zatímco hodnota bitcoinu poprvé překonala hranici pěti tisíc amerických dolarů (asi 110 tisíc korun), v Rusku chystají vlastní digitální měnu. Uvedl to podle ruského serveru Nash-sport ruský ministr komunikací Nikolaj Nikiforov na setkání s ruskými podnikateli. Ta však oproti bitcoinu, litecoinu, ripplu či etherea bude ovládána vládou.

Není jasné, zda bude nová měna využívat systém blockchainu, který jsme popisovali v článku o bitcoinech, byť se to předpokládá. Nikdo však nebude moci novou měnu těžit, bude totiž plně pod kontrolou ruské vlády. Ta ji bude generovat i sledovat pohyb.

Zatím je k dipozici jen málo informací, ze kterých by bylo možné si udělat o připravované měně lepší obrázek. Nyní to vypadá tak, že půjde svým způsobem o papírové peníze v digitální podobě. To je však zcela proti proti myšlence decentralizace, která dělá nezávislé digitální měny tím, čím jsou.

S kryptorublem souvisí ještě jedna informace, která ukazuje na předpokládanou plnou státní kontrolu. Směna kryptorublů bude možná jen přes oficiální směnárny.

Transakce s kryptorubly bude vyžadovat blíže neurčené „potvrzení o pravosti“. Pokud někdo bude držet „nezdokumentované“ kryptorubly, bude je moci směnit jen s 13procentní daní.

Jak je z předchozích kusých informací vidět, nová ruská digitální měna zatím vyvolává více otázek než odpovědí.

Kryptoměny s problémy

Rusko připravuje svou digitální měnu souběžně s tím, jak tvrdě zasahuje proti kryptoměnám. Před několika dny například informovala tamní centrální banka, že zakáže stránky nabízející kryptoměny. Ty přitom nejsou podle výkladu jednoho ze zákonů povoleny a ruské ministerstvo financí chce transakce a těžbu digitálních měn výrazně postihovat.