Vyzkoušejte nástroje Microsoftu pro ladění Windows

Softwarové nástroje v dnešním přehledu zprostředkovávají snadnější způsob, jak vyřešit určitý problém a nabízejí pohodlné ovládání různých zákoutí systému Windows. Microsoft většinu těchto nástrojů získal koupením společnosti Sysinternals. Ta se zaměřovala na tvorbu různých drobných utilitek pro ladění a změnu konfigurace Windows. Výsledkem bylo několik desítek aplikací. Přestože nepatří k těm nejpoužívanějším, v systému odvedou obrovský kus práce. Microsoft na jejich vývoji stále pracuje. K dispozici jsou buď každá zvlášť, nebo jako celý balík nazvaný Sysinternals Suite. Podívejte se na desítku těch nejužitečnějších.

Už dva roky nevyvíjený program stále patří na špičku mezi defragmentačními nástroji. Ovládá se přes příkazovou řádku a uplatnění najde především na počítačích s častým ukládáním dat. Je to nepostradatelný pomocník zejména pro soubory, které jsou opakovaně modifikovány. V praxi stačí zadat jméno souboru a program se postará o jeho defragmentaci.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (240 KB).

Softwarový nástroj pro zobrazení běžících procesů v systému včetně jejich popisu a informací o náročnosti na systémové zdroje. V seznamu procesů a dynamických knihoven vyhledává, nastavuje jejich prioritu, pozastavuje je nebo násilně ukončuje.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,8 MB).

Zobrazí a umožní sledovat běžící procesy, otevřené soubory a operace prováděné s registrem Windows – vše získává a ukazuje v reálném čase, díky čemuž je lze filtrovat a vytvářet z nich přehledné výpisy. Může pomoci odhalit největší konzumenty systémových zdrojů PC i škodlivý software skrytý v systému.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (981 KB).

RAMMap je pokročilý nástroj pro analýzu využití fyzické paměti ve Windows. Zobrazuje informace o její využití v systému různými způsoby v několika záložkách. Mimo jiné se lze dozvědět, které procesy využívají kolik paměti, jak je na tom fyzické stránkování, seznam priorit apod.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (291 KB).

S tímto nástrojem lze přehledně zvolit, které aplikace a procesy se budou spouštět společně s Windows. Dále s ním je možné nastavovat celou řadu funkcí a služeb to včetně kodeků, ovladačů, DLL knihovny a ještě mnohem více.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,2 MB).

Umožní zvětšit (zoomovat) plochu pouhým kolečkem myši nebo šipkami nahoru a dolů na klávesnici (lze definovat jiné). Hodit se může nejen lidem se zhoršeným zrakem, ale také při předvádění aplikací či dokumentů na počítači. Poslední verze je stará pět let, ale proč měnit fungující?

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (296 KB).

Podává přehled o tom, jaký proces komunikuje na síti. Zobrazí jméno procesu, který komunikuje s daným koncovým bodem. Produkt poskytuje více informací než Netstat, který je přítomný v systému. Daný proces jde ukončit nebo lze zavřít jenom dané připojení.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (285 KB).

Zobrazí systémové údaje PC na pracovní ploše tak, aby nepřekážely. Informuje o pětadvaceti údajích, mezi kterými nechybí čas startu systému, typ CPU, DHCP server, IP adresa, MAC adresa, volné místo na disku, paměť, typ sítové karty a ještě mnohem více.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (974 KB).

Umožňuje vytvořit bitovou kopii jednotky (třeba i s operačním systém) a uložit ji do souboru s koncovkou VHD. Takto vytvořený archiv lze připojit k systému a třeba z něj provozovat i virtuální operační systém. Výhoda tohoto nástroje je i to, že otisk disku vytváří přímo ze spuštěného systému, není tedy nutné startovat ho do speciálního režimu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (879 KB).

Jde o soubor systémových utilit určených nejen pro programátory. Využití najdou především pro práci lokálně i vzdáleně na dalším počítači v síti. Obsahuje tak možnost spustit vzdálený proces, zobrazí seznam vzdáleně otevřených souborů, zabije procesy podle názvu nebo ID procesu atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,7 MB).