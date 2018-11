Lehké tanky Praga šly před válkou na dračku. Bojovaly i v Jižní Americe

0:10 , aktualizováno 0:10

Ve druhé polovině 30. let vznikla v ČKD povedená typová řada lehkých tanků. Tehdejší československá armáda však nestihla zařadit tyto stroje do své výzbroje, o to větší radost z nich měli vojáci armád jiných států, kam byly exportovány. Ironií osudu je, že největší užitek přinesly našim německým uchvatitelům.