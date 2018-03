Lehoučký notebook na každodenní nošení, který je levnější, než vypadá

, aktualizováno

Neváží ani kilogram, na akumulátor vydrží přes šest hodin a rozhodně vypadá že je dražší, než kolik doopravdy stojí. A když k tomu připočtete rozumně výkonný hardware, pak je to velmi zajímavý kandidát na notebook na každodenní nošení do školy i do práce.