Lék proti rakovině otestujeme do dvou let, řekl v Rozstřelu Majer

Zabít rakovinové buňky vlastně není nic složitého, jsou stejně křehké jako každá jiná buňka; skutečně obtížné je spolu s rakovinou nezabít pacienta, říká anonymní aforismus z medicínské praxe.

Je to jen částečná nadsázka. Skutečně existuje nepřeberné množství látek, které v laboratorních podmínkách fungují účinně proti různým typům rakoviny či jiným nemocem, ale v těle pacienta napáchají více škody než užitku.

Mezi ně se řadila i v 50. letech objevená látka známá jako DON, o které se původně uvažovalo jako o léčivu, které by mohlo pomoci „vyhladovět“ nádorové buňky. Ničí schopnost buněk zpracovávat klíčový zdroj dusíku, tedy prvku, který buňky nutně potřebují ke svému dělení.

Změnili to po desetiletích chemici z Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB), kterým se podařilo vyvinout nové varianty DONu, které by pro pacienty mohly být snesitelnější. Ve spolupráci s americkou Johns Hopkins University, kde nápad vznikl, odborníci z ÚOCHB ve výzkumu nadále pokračují a připravují komercializaci. Ta už bude do značné míry v režii soukromé společnosti Dracen Pharmaceuticals, která si látku licencovala. Autoři původního výzkumu se ovšem na práci budou aktivně podílet i nadále.

Výsledky jsou natolik slibné, že do malé firmy soukromí investoři dali zhruba 40 milionů dolarů (tj. 800 milionů korun). „Tyto prostředky však nemohou ani řádově stačit na uvedení případného léku až do praxe, k tomu by bylo zapotřebí podle odhadu managementu Dracenu nejméně půl miliardy dolarů,“ řekl Pavel Majer, šéf týmu z ÚOCHB, který vývoj nových variant DONu prováděl.

„Zda se DON v léčbě osvědčí, to ukážou teprve další zkoušky,“ doplnil Majer. „Proto je investice do firmy Dracen tak průlomová. Bez ní se ani sebeúčinnější látka nemůže posunout dále blíže praxi,“ dodal v Rozstřelu.

Zatím ovšem nechce příliš spekulovat, kdy by se látka mohla dostat do praxe. Když vše půjde dobře, za dva roky by mohly začít první zkoušky na dobrovolnících, které obvykle trvají kolem pěti let. Sedm let je tedy optimistický, ale přitom reálný odhad, míní Pavel Majer.

Pavel Majer Dnes šéf výzkumné skupiny na dejvickém výzkumném ústavu Pavel Majer za sebou má dlouhé roky ve firemním výzkumu. Do roku 2010 pracoval v různých amerických farmaceutických společnostech, stejně jako řada jiných vědců se ovšem v důsledku změn v oboru (tedy především „ořezání“ firemních výdajů na výzkum) vrátil do českého ústavu, kde byl v letech 1987 až 1998 doktorandem.

Nemyslí si ovšem, že látka bude znamenat zásadní průlom - boji proti rakovině se totiž v posledních desetiletích daří lépe, než si asi většina veřejnosti uvědomuje, upozornil Pavel Majer. Doba přežití na rakovinu se v posledních desetiletích výrazně prodloužila. „Vyléčení z rakoviny znamená, že zemřete na něco jiného,“ uvedl s nadsázkou český výzkumník a dodal jeden příklad: „Kdyby dnes žil Jiří Grossman, lymfom, který ho zabil, by byla v podstatě banální záležitost.“

První zkoušky budou pravděpodobně v kombinaci s tzv. imunoterapií. To je léčba, která „odblokuje“ lidský imunitní systém, aby nádorové buňky aktivně napadal. Zdá se, že DON dokáže zvýšit citlivost nádorových buněk vůči imunoterapii.

„Mechanismus je univerzální, protože látka v principu může zastavit dělení libovolné buňky,“ vysvětlil Pavel Majer. „Ani to rozhodně neznamená, že by šlo o léky na všechny rakoviny, to nelze dopředu takto říci. Účinek také není omezen jen na lidi, tým uvažuje o vývoji veterinárních léčiv, například léčbu lymfomů u psů.“

Dodejme, že to je slibná cesta ke komercializaci, protože vývoj léčiv pro zvířat je administrativně podstatně méně náročný.



Celý rozhovor s Pavlem Majerem najdete zde: