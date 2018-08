Let Falconu 9 ukázal, že se sen o opakovaně použitelné raketě splnil

Poprvé letěla finální „block 5“ raketa Falcon 9 do vesmíru v květnu letošního roku, na palubě nesla indický satelit Bangladeshi Bangabandhu. Po přistání ji technici ze SpaceX rozebrali a detailně zkontrolovali její stav.

Ten byl evidentně velmi dobrý, protože raketu opět smontovali a v úterý odstartovala na svůj druhý let s indonéským telekomunikačním satelitem Merah Putih. Vynesla jej na geostacionární dráhu 35 400 kilometrů nad rovníkem.

Poté se raketa vrátila na Zemi, respektive úspěšně přistála na bezposádkové lodi „Of Course I Still Love You“ v Atlantském oceánu, odkud bude vyzvednuta a připravena na další let.

Falcon 9 by měl vydržet deset po sobě jdoucích letů bez větší údržby. Za celou životnost by měl zvládnout až sto letů a přistání - kolik to bude ve skutečnosti se ukáže při pravidelných servisních prohlídkách. V optimálním případě by mohla raketa letět jednou za zhruba 24 hodin, bude-li to potřeba.

Omlouváme se za časovou nesrovnalost v první verzi článku.