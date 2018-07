Éra létajících aut se blíží, do vývoje se pouští Airbus i Rolls-Royce

„Fofrem do Hybernské, leťte,“ řeknete možná v blízké budoucnosti a nebude to nadsázka. V květnu jsme psali o angažování NASA v sektoru létajících taxi, ale to je jen kapka v moři.

Minulý měsíc podepsala německá kancléřka Angela Merkelová se šéfy automobilky Audi a výrobcem letounů Airbus záměr vytvořit síť létajících taxi v okolí města Ingolstadt. V domovském městě Audi by měly odlehčit mnohdy přetížené dopravě.

„Létající taxi přestávají být vizí, mohou nás posunout do nové dimenze přepravy. Jsou ohromnou příležitostí pro firmy a start-upy, které již na potřebných technologiích pracují,“ uvedl německý ministr dopravy Andreas Scheuer.

Ovšem nemá jít jen o taxi, ale i luxusní i běžnou dopravu pro spotřebitele či záchrannou službu. Technologie evokující již rozšířené drony má přenášet ultralehké vozy, od kterých se po přistání odpoutají a mohou přenést jiný čekající vůz. Na předváděcí video se můžete podívat zde:

Britská automobilka Rolls-Royce byla dlouho vnímána jako výrobce luxusních aut, ale pouští se i do poletujících prototypů. Začala vyvíjet EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing), který má přepravit až pět lidí. S křídly, které se dokážou točit o 90°, zvládne kolmé starty a přistání jako helikoptéry. To je nutno zmínit - spíše než o létajícím autě hovoříme o stroji, který připomíná přerostlý dron.

Navzdory jménu by EVTOL neměl být plně elektrický, ale při vzletu se bude spoléhat na plynové turbíny s výkonem 500 kW. Létat má neslyšně rychlostí až 400 km/h, dolet bude mít až 800 kilometrů. Možnosti využití nechává Rolls-Royce otevřené a nevylučuje létající taxi, soukromou dopravu, cargo přepravu ani armádní účely. První fungující prototypy by měl představit v horizontu pěti let.

Technologie není vše

Výčtem firem, které chtějí vynášet lidi do nebes, bychom mohli pokračovat dlouho. Airbus úspěšně testuje létající prototyp Vahana, v médiích proběhl stroze nazvaný 184 z Číny, Pentagon financuje miliony dolarů dvě menší firmy a pozadu nezůstává ani Uber. Prosperující ekonomiky technologiím přejí. Podobně jako v nově začínajících závodech do vesmíru konkurence funguje jako urychlovací motor i v tomto sektoru.



Spolu s rozrůstajícím se odvětvím by měla držet krok i patřičná legislativa, aby nezpomalila vývoj jako v případě samořízených aut. Vymezit zákonem mantinely pro civilní nízkovýškovou přepravu bude zřejmě mnohem složitější než pro autonomní vozidla. I zákonodárci tak rozhodnou o tom, kdy pro ty majetnější z nás nebudou kolony na dálnici nejmenší problém.