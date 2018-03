Už před 100 lety se bojovalo o letní čas. V USA ho nesnášeli

Jak americký politik, vědec a všeuměl Benjamin Franklin napsal ve svém eseji, který adresoval vydavatelům časopisu The Journal of Paris, nápad na úpravu režimu vstávání a usínání v závislosti na denním slunci neměl jako první on.

„V nějakém starém almanachu by se podobný návrh určitě našel,” psal skromně na konci 18. století vyslanec USA v Paříži. Předpokládal, že by se daly ušetřit miliony svíček, kdyby lidé raději dříve, přímo za svítání, vstávali a se soumrakem by šli spát.

Byl to právě Franklin, kdo podobný nápad jako první popularizoval. Sice nežádal úpravu času, ale pouze navrhoval změnu denního režimu, přesto od té doby veřejnost, odborníci i politici o zavedení letního času živě diskutovali.

Poprvé k tomu došlo za 1. světové války v Německu a Rakousku-Uhersku, následně také v Rusku a USA. O peripetiích zavádění letního času pojednává další díl videoseriálu Před 100 lety.