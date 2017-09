Logitech představil dokonalou klávesnici. Tady jsou první dojmy

Ve zkratce pro netrpělivé: připojíte ji až ke třem zařízením s různými operačními systémy, mezi kterými lze ihned přepínat pomocí kláves 1 - 2 - 3, v rámci jedné sítě dokáže ovládat až dva počítače naráz (funkce Flow), nabízí programovatelný otočný volič, který už v základu nabízí speciální funkce pro některé programy jako jsou Office nebo Adobe Photoshop, má funkční klávesy pro Windows i Mac OS, inteligentní podsvětlení reaguje na přibližující se ruku a v neposlední řadě klávesnice rozšiřuje možnosti myší řady MX Master 2S stisknutím tlačítka Fn.

Klávesnice Logitech (Logi) Craft, myš MX Master 2S a na IFA taktéž představené Bluetooth reproduktory MX Sound

Co vás na první pohled i pocit zaujme, je bytelnost klávesnice. Přes velmi subtilní vzhled totiž váží téměř kilogram (přesně 960 gramů), což je dáno hliníkovým krytem (kryje pouze část zařízení). Díky tomu a silikonovým výstupkům sedí na stole doslova jako přibitá.



Rozložení kláves je standardní, doplněné v horní řadě „F kláves“ o funkční tlačítka (lze natvrdo přepnout na F1 - F12) pro regulaci jasu obrazovky, přepínání mezi zapnutými programy (task view), vyvolání postranního notifikačního centra, zobrazení plochy, regulaci podsvětlení kláves (ta se ovšem mění v závislosti na intenzitě osvětlení okolí sama), přehrávání multimédií (play, přetáčení vpřed a vzad) a hlasitost (včetně mute).



Podsvícení kláves lze v Options i zcela vypnout. A stejně tak lze z provozu natvrdo vyřadit některé obvykle „neposlušné“ klávesy jako je Num lock, Caps lock, Windows Start, Insert a Scroll lock.

Nad numerickou klávesnicí najdete tlačítko pro kalkulačku, screenshot obrazovky (pokud máte od Microsoftu nainstalovaný praktický Snip editor, spustí se ten) a zámek pro uzamčení počítače.



Všechny výše uvedené klávesy jsou nastavitelné. V ovládacím programu Logitech Options si z přehledného menu vyberete, co má která dělat. Místo kalkulačky tak můžete spouštět třeba Cortanu nebo zavřít pracovní okno, atd.

Dominantou klávesnice je otočný ovladač ve stylu Surface Dial, který reaguje jak na otáčení, tak i na stisk a poklepání. Otočením můžete například měnit hlasitost nebo přepínat mezi záložkami v Chromu, Edgi nebo Firefoxu, případně měnit styly ve Wordu apod. Vymyšleno je to tak, aby nutné přehmatávání z klávesnice na myš nebylo tak časté a funguje to překvapivě dobře.

Na co je potřeba si zvyknout, je fakt, že jakmile se kolečka třeba i jen nechtěně dotknete, objeví se na monitoru ikonka a informace o tom, co by ovladač udělal, v případě, že jej použijete. Funkčnost se automaticky mění podle toho, do jakého programu se přepnete. Dlouhým stiskem můžete jeho vlastnosti změnit ručně - například ve Chromu má defaultně přiřazeno přepínání mezi záložkami (taby), ale podržením se dostanete na regulaci hlasitosti a krátkým stiskem vypnete nebo naopak aktivujete přehrávání multimédií (např. Spotify, atd.). Velmi praktické.

Speciální sadu funkcí má otočný volič (Logitech mu říká Crown - koruna) pro programy Adobe: Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Premiere Pro CC a Adobe InDesign. Ty jsme ovšem v rámci krátkého testování zatím vyzkoušet nemohli.

Craft se nám však ihned osvědčila v programech z balíku Microsof Office. Dotykem korunky měníte funkčnost voliče, respektive to, jaký parametr chcete měnit. Otočením pak vybíráte, jak se změní.



Pokud máte například označený blok textu, nabídne se vám změna velikosti písma v něm, změna stylu a zarovnání textu. Pokud zrovna jen píšete, můžete měnit například písmo nebo jeho barvu v celém dokumentu. Ke každému kroku se na displeji zobrazí ikonka s interaktivní nápovědou.



Logitech počítá s tím, že další programy do nabídky přibudou. Uvolnil za tímto účelem SDK tak, aby vývojáři mohli své programy pro Crown také připravit.

Řada rozšiřujících možností nastavení se týká již zmíněné klávesy Fn v kombinaci s myší MX Master (my jsme testovali verzi 2S). Pro veškerá tlačítka myši lze v kombinaci se stisknutou klávesou nastavit jiné funkce než jaké máte při normálním používání. Stisknutím otočného kolečka myši (v kombinaci se stisknutou klávesou Fn) tak můžete například otevřít nové okno, Cortanu, dokument atd.



Lze nastavit i gesta pro pohyb myši. Směrem nahoru zoomujete, směrem dolů obrázek naopak oddalujete, pohybem vlevo otáčíte fotku o 90 stupňů doleva, atd.

Klávesnici lze připojit přes univerzální USB donglík (Unifying dongle) nebo přes Bluetooth. Samozřejmě podporuje i funkci Flow pro ovládání dvou zařízení naráz - více zde.

Integrovaný nabíjecí akumulátor vydrží podle Logitechu při běžném používání (tj. podsvícení se aktivuje až po přiblížení prstů a při neaktivitě se vypne) celé tři měsíce. Pokud necháte podsvícení zapnuté celou dobu, bude svítit týden.

Pokud se ptáte, jak se nám na klávesnici psalo, pak musíme zkonstatovat, že velmi dobře, i když na některých zahraničních webech najdete i jiné názory. Menší zdvih kláves nám skvěle vyhovoval, ale vnímání tohoto parametru je vskutku individuální a doporučujeme před případným nákupem klávesnici určitě vyzkoušet.

Jediná zásadnější výtka z naší strany zatím směřuje k ceně. Za 5 190 Kč je to opravdu dražší kus hardwaru.