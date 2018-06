Vy lajkujete, Kazma s Marešem boxují. Kutil propojil Facebook s realitou

Na první pohled jen vtipná hloupůstka, při bližším ohledání zajímavé propojení zcela virtuálního světa Facebooku a dalších sociálních sítí se skutečnou realitou. Boxerský zápas Kazmy s Leošem Marešem není první hříčkou projektu Camaradio ani Jana Adámka, který za ním stojí.

„Chtěl jsem propojit virtuální svět sociálních sítí s tím skutečným. Lidé by si měli uvědomit, že to, co dělají na Facebooku, se může výrazně projevit i v reálném světě,“ vysvětluje původ myšlenky Jan Adámek.



Camaradio je vlastně anketa, kde podle zvoleného emotikonu proběhne vybraný děj ve skutečném světě. Nejprve Adámek ve svém projektu roztočil populární fidget spinner. Pokud dal uživatel Facebooku lajk, roztočila se hračka doleva, na srdíčko reagovala pohybem vpravo. Zároveň se na displeji zobrazilo jméno „hráče“ a výsledek mohl v přímém přenosu sledovat na Facebooku kdokoliv.

V další inscenaci mohli zájemci stejným způsobem na dálku zapalovat svíčku nebo vyfukovat bubliny z bublifuku. Zatím nejnovějším Adámkovým počinem je pak již zmíněný pěstní souboj. Na celý více než dvouhodinový zápas se můžete ze záznamu podívat na stránce projektu camaradio.cz.

Veškeré mechanické součástky jsou ovládány prográmkem v Arduinu (ultralevný jednoduchý počítač). Kvůli předpokládané vyšší zátěži používá Adámek ještě samostatný server, na kterém běží aplikace Facebooku a z ní si počítač sosá pouze výsledky (lajk, nebo srdíčko).

Na podobném principu také fungoval „technetí vánoční stromeček“, který jste mohli o Vánocích rozsvěcet na mazací tramvaji projíždějící Prahou. Způsob osvětlení však zájemci nevolili přes Facebook, ale ve speciální aplikaci. Více o společném projektu Technet.cz a spolku Žádná věda najdete v tomto článku.



Kazma vs. Mareš

Dalším Adámkovým projektem bude robotická ruka umístěná na zatím utajeném místě ve veřejném prostoru. Symbolicky bude ukazovat na Hrad a podle vybraného symbolu vyjádří pohybem emoce, které má uživatel spojené s aktuálním personálním osazením této překrásné stavby.



Jan Adámek je také zakladatelem projektu Underground Comedy, ve kterém se už čtyři roky sdružují stand-up komici vystupující po celé republice i v samostatném televizním pořadu. Potkat se s ním můžete osobně již v sobotu nebo v neděli na veletrhu kutilů 21. století Maker Faire 2018 v Praze na Výstavišti.

Pokud ještě nemáte vstupenky, máme pro vás řešení. Najdete ho v boxíku. Na místě se uvidíte i s některými redaktory Technet.cz, protože náš server je partnerem celé akce. Navíc jsme spolu se členy spolku Žádná věda pomohli tento svátek kutilů do Česka přivést.



Maker Faire je celosvětově uznávaná řada akcí, kterou v roce 2006 iniciovala redakce časopisu Make se sídlem v San Francisku. Letos poprvé se Maker Faire Prague 2018 uskuteční i v Česku. Na pražském Výstavišti se hobby tvůrci, technologičtí kutilové, bastlíři a vynálezci sejdou o víkendu 23 a 24. června 2018 v Průmyslovém paláci. Festival je skutečně pro všechny.