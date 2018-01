Praha poprvé přivítá světový festival novodobých kutilů: Maker Faire

Maker Faire je celosvětově uznávaná řada akcí, kterou v roce 2006 iniciovala redakce časopisu Make se sídlem v San Francisku. Letos poprvé se Maker Faire Prague 2018 uskuteční i v Česku. Na pražském Výstavišti se hobby tvůrci, technologičtí kutilové, bastlíři a vynálezci sejdou o víkendu 14. a 15. dubna 2018 v Průmyslovém paláci.

Jednotlivé festivaly pořádají lokální organizace v mnoha zemích a setkávají se na nich fanoušci kreativní práce s technologiemi, 3D tiskem, elektronikou, počítači, novodobí kutilové a další volnočasoví tvůrci všeho druhu.

Hledáme právě vás. Kutíte doma v garáži, šijete svítící nebo „jen“ šikovné oděvní doplňky, stavíte si roboty z lega, vyřezáváte ze dřeva, hackujete Arduino, experimentujete s 3D tiskem, vymýšlíte hlavolamy? Přijďte i vy sdílet svůj kreativní projekt. Přihlašte se do Výzvy pro makery na adrese prague.makerfaire.com. Přihlásit se můžete do 31. ledna. Pro nekomerční tvůrce je výstavní plocha zdarma.

Maker Faire se ze San Franciska a New Yorku postupně rozšířil do celého světa. Obří setkání probíhají i u našich sousedů například ve Vídni, Chemnitzu nebo Berlíně.

“Ukaž, co jsi vyrobil. Sdílej, co ses při tom naučil.”

“Kutilství má v naší zemi bohatou tradici. Hnutí spojené s festivaly Maker Faire přináší další nový impuls - takzvaný maker (čti: mejkr) je nejen garážový kutil či modelář, ale člověk, který rád spolupracuje na projektech s ostatními, využívá open source řešení a technologie 21. století, je fanouškem komunitních dílen a umí svůj osobní tvůrčí projekt dobře prezentovat,” říká Denisa Kera, výkonná ředitelka festivalu Maker Faire Prague.

Akce Maker Faire se organizují v duchu anglického hesla show and tell, neboli jak vysvětluje Denisa Kera, “přijeď ukázat, co jsi vyrobil, a sdílej, co ses při tom naučil.” Výsledkem je přehlídka v mnohém připomínající zábavnou pouť, ale také veletrh pro tvořivé lidi všech generací.

Je to místo, kde každý může ukázat svůj koníček, vychytávku, “hack”, experiment nebo projekt. Jak taková akce vypadá už v zavedené štaci, jakou je San Mateo, se můžete podívat v naší reportáži Tvůrci všech oborů, bavte se! V Americe bobtná nová průmyslová revoluce

“Rádi bychom představili nejméně 200 českých a zahraničních makerů s jejich originálními výtvory na jediném místě,” říká programový ředitel festivalu Jiří Zemánek. “Kromě vystavených projektů od jednotlivých tvůrců se chystají také různé kreativní workshopy pro děti i dospělé, zábavná představení a prezentace. Zveme každého, kdo něco tvoří a chtěl by svůj projekt prezentovat, ať se neváhá přihlásit do naší Výzvy pro makery.”

Tvůrci všech oborů, bavte se! V Americe bobtná nová průmyslová revoluce Kde potkáte na jednom místě kováře, programátora, konstruktéra parního stroje, včelaře, elektrotechnika a šperkaře? Sto padesát tisíc nadšenců se sjelo na Maker Faire, největší výstavě oslavující tvůrčího ducha veškerých tvarů, oborů a forem. Maker Faire (San Mateo 2016)

Výstavní plocha na festivalu Maker Faire je pro nekomerční tvůrce zdarma. Na stránkách festivalu stačí vyplnit jednoduchý formulář Výzva pro makery a zamluvit si prostor například v podobě výstavního stolu, na kterém můžete během víkendové akce představit návštěvníkům svůj projekt nebo celý proces své tvorby. První kolo registrace se uzavírá 31. ledna 2018.

Po San Franciscu i Praha

Festival Maker Faire Prague 2018 pořádá spolek Žádná věda, který v Česku už od roku 2012 realizuje veřejné experimenty na pomezí vědy, umění a zábavy (jedním z prvních experimentů byl Stratocaching). Konání festivalu umožnila v roli hlavního partnera společnost PRUSA Research, světoznámý český výrobce 3D tiskáren a podporovatel komunity makerů, ve spolupráci s akademickými partnery ČVUT a Studii Nových Médií FF UK. Produkci zajišťuje komunikační agentura Taktiq Communications. Očekává se také zapojení sdílených komunitních dílen, kterých v Česku přibývá a jejichž členové již mnohdy vystavují na akcích Maker Faire v zahraničí.