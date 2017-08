Změňte si heslo, varuje Mall.cz 1,3 milionů uživatelů. Hesla někdo prolomil

Heslo má být silné, ale hlavně unikátní Tento a další úniky opět ukazují, jak důležité je neopakovat jedno heslo pro více různých služeb, ale zvolit si vždy heslo jedinečné Protože lidé potřebují používat na internetu desítky různých služeb, velmi rychle zjistí, že si nemohou všechna ta hesla pamatovat. Obvykle tedy zvolí jedno „oblíbené“ heslo a to pak používají u všech možných služeb. To je ale nebezpečné, protože pokud heslo z jedné této služby unikne, útočník dostane přístup ke všem ostatním účtům tohoto uživatele. Správné heslo by tedy mělo být: unikátní - jedna služba, jedno heslo

- jedna služba, jedno heslo silné - dlouhé, neuhádnutelné, náhodné, nemělo by to být existující slovo

- dlouhé, neuhádnutelné, náhodné, nemělo by to být existující slovo zabezpečené - tam, kde to jde, používejte další nástroje pro ochranu účtu, především dvoufaktorové ověření Více v našem návodu na Technet.cz: Jak správně pracovat s hesly Není jednoduché pamatovat si více hesel. Přesto je to velmi důležité.