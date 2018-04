Druhý den grilování: „Facebook je platforma, ne médium,“ říká Zuckerberg

„Je evidentní, že jsme neudělali dostatek pro to, abychom ochránili naše uživatele. To vedlo k falešným zprávám, ovlivňováním voleb cizí zemí, projevům nenávisti,“ zopakoval šéf Facebooku, Mark Zuckerberg, své připravené prohlášení. „Nedívali jsme se na naši zodpovědnost v dostatečně širokém rámci, a to byla velká chyba.“

Přímý přenos ze Sněmovny reprezentantů USA:

Zákonodárci z výboru pro energii a obchod svolali v pořadí druhé slyšení s Zuckerbergem tento týden (o prvním slyšení přes Senátem jsme psali v úterý). Řada otázek se zřejmě bude opakovat, přesto je zřejmé, že si členové výboru připravili i otázky, které navazují na včerejší Zuckerbergovo vystoupení a budou vyžadovat jednoznačné odpovědi, kterým se šéf Facebooku v některých případech vyhýbal.

Jednou z takových otázek je dilema, kterému Facebook čelí: je to neutrální platforma, nebo médium? Zuckerberg opatrně odpovídá, že se na svou firmu dívá jako na „technologickou společnost“.