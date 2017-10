Poslední šance, pošlete své jméno na Mars. Opravdu tam poletí

Kdo to nestihl před více než dvěma roky, má ještě jednu, a nyní už opravdu poslední šanci poslat své jméno na Mars na palubě americké průzkumné sondy InSight. Na dálku může za tuto možnost danou všem opozdilým zájemcům poděkovat zjištěné netěsnosti francouzského seismometru. Sonda InSight měla totiž k Marsu odstartovat již v březnu 2016, ale v prosinci 2015 byla zjištěna zmíněná vážná závada, jejíž náprava si vyžádala delší čas. Start byl proto odložen o dva roky až do dalšího startovacího okna, neboli příznivého období pro let k Marsu, které se otevře příští rok v březnu.

Není čas déle váhat

Pokud tedy chcete, aby vaše jméno putovalo spolu s dalšími jmény pozemšťanů z celého světa na speciálním čipu se sondou až na povrch Marsu, už příliš času nezbývá. Akce totiž končí prvního listopadu ve 23:59 ET (Eastern Time), u nás bude pouze o pět hodin více (tedy brzy ráno 2.11.2017).

Zadání jména je jednoduché. Kliknete na tento odkaz a pak už postupujete podle jednoduchého návodu až do vydání certifikátu (palubní vstupenky), jímž NASA potvrzuje, že vaše jméno se skutečně vydá až na povrchu Marsu.

Neobvyklý dárek udělá radost

Potvrzení si můžete samozřejmě stáhnout a uložit, ale také vytisknout. A pokud nechcete myslet pouze na sebe, můžete udělat radost komukoli dalšímu. Vytištěný certifikát stačí zalaminovat nebo uložit pod sklo do jednoduchého rámečku. Rázem máte netradiční a jistě zajímavý dárek, třeba pod stromeček na letošní Vánoce, které už za několik týdnů zaklepou na dveře.

Hlavním úkolem sondy InSight je seismický výzkum vnitřní stavby planety Mars (SEIS, Seismic Experiment for Interior Structure) a měření tepelného toku v marsovské kůře v místě přistání (Heat Flow and Physical Properties Package). Sonda proto ponese francouzský seismometr a německou teplotní sondu, která by se pomocí vrtáku měla dostat až pět metrů pod povrch planety. Připomíná to s jistou nadsázkou vyšetření u lékaře, který pacientovi měří puls (seismologie) a teplotu.

Další aparatura experimentu Rotation and Interior Structure Experiment bude zjišťovat drobné odchylky v rotaci planety, což by mělo přispět k odpovědi, zda Mars má roztavené jádro, či nikoli. Vědci očekávají, že výsledky zkoumání vnitřní struktury Marsu jim pomohou podrobněji pochopit procesy, které před více než čtyřmi miliardami let formovaly kamenné planety, mezi které patří i naše Země.

O programu InSight

Na programu sondy InSight se vedle pracovišť NASA (JPL, Jet Propulsion Laboratory) podílí také Německá letecko-kosmická agentura DLR (Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt) a francouzská kosmická agentura CNES (Centre National d´Etudes Spatiales).

Pojmenování InSight je zkratkou z anglického Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport).

Odklad původního data startu kvůli netěsnosti seismometru (je vyžadováno stoprocentní vakuové těsnění kolem tří hlavních senzorů aparatury SEIS), a tudíž dvouleté zpoždění, přišly na 153,8 milionu dolarů, o které se zvýšil původní rozpočet projektu, který činil 675 milionů dolarů. Někteří komentátoři proto upozorňují, že tyto dodatečné výdaje by se mohly negativně projevit při plánování dalších meziplanetárních výprav NASA v letech 2017 – 2018. Naštěstí však nebyly vyslyšeny extrémně kritické hlasy, které před dvěma lety po odkladu mise dokonce doporučovaly projekt ukončit a dál v něm nepokračovat. Jim Green, ředitel oddělení planetárních věd v NASA, proto dnes s velkým očekáváním nových vědeckých výsledků s uspokojením chválí prozíravost vedoucích činitelů NASA, kteří takové příkře kritické hlasy nevyslyšeli.

Kde sonda přistane

Startovací okno pro výpravu sondy InSight se otvírá 5. května příštího roku. Na cestu k Marsu sondu vynese raketa Atlas V 401 z kosmodromu Vandenberg (Air Force Base) na západním pobřeží USA v Kalifornii. Přistání nového automatického průzkumníka v oblasti Elysium Planitia na Marsu je plánováno na 26. listopadu příštího roku.

Elysium Planitia je rozlehlá planina na severní polokouli Marsu nedaleko rovníku, která se rozkládá kolem štítové sopky Elysium Mons. Nachází se v ní mnoho dalších malých sopek, takže jde o výraznou vulkanickou oblast, která je dokonce označována za druhou nejvýznamnější vulkanickou oblast na povrchu Marsu. Je proto příznačné, že se stane cílem letu sondy InSight.

Sonda by měla na povrchu provádět výzkumy po dobu nejméně 728 pozemských dnů, což je 708 dnů na Marsu. Naměřené seismické údaje slibuje NASA zpřístupnit odborné i laické veřejnosti na internetu vždy nejpozději do dvou týdnů, další získané vědecké výsledky nejpozději do tří měsíců.