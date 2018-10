Maskování videa jako nikdy dřív. Adobe slibuje revoluční jednoduchost

Když chcete zvolit objekt na fotografii, můžete využít chytrých nástrojů pro výběr, nebo ho obtáhnout lasem a hrát si s pečlivým posouváním jednotlivých bodů výběru, dokud nejste s výsledkem spokojeni.

U videa je to podobné, jen místo s jednou fotkou pracujete s desítkami či stovkami snímků, které na sebe navazují. Adobe After Effects, populární nástroj pro speciální efekty, pro tyto potřeby má nástroj Rotoscope, který usnadňuje maskování objektu ve videu. Stačí však rychlejší pohyb nebo komplikovanější posun a uživatel musí masku upravit, aby se nerozpadla. Obvykle je to práce na desítky minut, někdy však i hodin.

Proto nám projekt Fast Mask představený na letošním Adobe MAX přišel tak zajímavý. Programátor Joon-Young Lee přímo na pódiu ukázal, jak jednoduché je zapojením chytrých algoritmů a strojového učení vymaskovat pohybující se objekt ve videu.

Projekt Fast Mask (Adobe MAX 2018):

S výslednou maskou pak může dále pracovat, tedy třeba změnit barevnost pozadí, přidat další objekty zdánlivě do prostoru nebo přidat obrys a úpravy. To by mohlo být zajímavé i ve spojení s novými nástroji na retuš.

Projekt Fast Mask nebyl samozřejmě jediný. Na pódiu se vystřídalo několik zajímavých nápadů, pěkný přehled nabízí Fstoppers.