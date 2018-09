Nechte tablet změřit okolní hluk nebo prověřit bezpečí vaší sítě

Dojo by BullGuard vám poradí, která zařízení ve vaší síti byste měli lépe zabezpečit.

Dojo by BullGuard

Aplikace Dojo by BullGuard detekuje všechna zařízení ve vaší domácí síti – bez ohledu na to, zdali jsou připojena k wi-fi nebo ethernetu, a prověří zabezpečení jejich komunikačních portů. Výsledkem je přehled potenciálních zranitelností vašich zařízení, společně s klasifikací jejich závažnosti. Dojo by BullGuard neumí zařízení v síti zabezpečit, funkce aplikace je skutečně jen informativní.

Dostupnost: Android.

Nova Video Player získává z internetu popisky filmů a seriálů.

Nova Video Player

Open source videopřehrávač Nova Video Player má mnoho atraktivních funkcí. Umí přehrávat filmy, seriály a videa z paměti tabletu, stejně jako síťových úložišť a sdílených složek, automaticky detekuje titulky a z internetu stahuje grafiku a popis k filmovým a seriálovým titulům. Užitečná je i funkce na streamování videoobsahu do Chromecastu a jiných zařízení s podporou protokolu Google Cast. Nova Video Player je zcela zdarma a bez reklamy.

Dostupnost: Android.

Sound Meter zjistí, v jak hlučném prostředí se pohybujete.

Sound Meter

Prostřednictvím mikrofonu mobilních zařízení měří aplikace Sound Meter v reálném čase úroveň okolního hluku. Kromě indikátoru hlučnosti je pro porovnání k dispozici také žebříček různých úrovní hluku. Pro zvýšení přesnosti měření lze mikrofon kalibrovat, ale samozřejmě nepočítejte s přesností, jakou poskytují profesionální měřicí zařízení. Aplikaci Sound Meter můžete používat zdarma, ale zobrazuje reklamu.

Dostupnost: Android.

ZArchiver pracuje s běžnými typy komprimovaných archívů.

ZArchiver

I v tabletu se vám může čas od času hodit aplikace na rozbalování nebo vytváření komprimovaných archivů s daty. Zcela zdarma a bez reklamy si můžete instalovat aplikaci ZArchiver, která pracuje se všemi běžnými typy komprimovaných archivů, jako jsou ZIP, RAR, 7z a mnoho dalších. K dispozici jsou funkce na rozdělování a šifrování archivů, jejich ochranu heslem nebo kontrolu obsahu.

Dostupnost: Android.

Hudební přehrávač Stellio Player zobrazuje přehledným způsobem celou vaši hudební.

Stellio Player

Hudební přehrávač Stellio Player vyhledá všechny hudební soubory v paměti vašeho tabletu a ve velmi přehledném prostředí vám umožní vybírat si hudbu k přehrávání podle alba, žánru, interpreta a dalších kritérií. Pokud nemáte hudební soubory popsané tagy, můžete jednoduše vybírat skladby ze složek. V možnostech nastavení lze ovládat vzhled uživatelského rozhraní aplikace a nechybí ani ekvalizér. Placená verze aplikace Stellio Player za necelých 80 korun nezobrazuje reklamu.

Dostupnost: Android.

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety s Androidem nebo iPady? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.