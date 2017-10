Potvrzeno: Američané se vrátí na Měsíc

„Měsíc bude odrazovým můstkem, výcvikovou základnou, místem podporujícím naše podnikatelské a mezinárodní zájmy, stejně jako americký kosmický program směřující k využití vesmíru,“ dodal Pence.

Zatímco prezident Barack Obama chtěl návrat astronautů na Měsíc vynechat a počítal s budoucí cestou na Mars a s využíváním asteroidů, Donald Trump se už dříve nechal slyšet, že příštím cílem má být právě Měsíc.

Národní rada pro vesmír, kterou jako poradní orgán Bílého domu nový prezident opět vzkřísil k životu (za Obamy neexistovala), má nyní vytvořit strategické plány budoucích kosmických výbojů. Američané diskutují s Rusy a s dalšími zájemci o postavení orbitální stanice na dráze okolo Měsíce, z níž by se lidé spouštěli na jeho povrch. Čína se těchto rozhovorů neúčastí. Počítá se rovněž s vytvořením stálé mezinárodní základny. Na místě, kde by mohla vzniknout, se odborníci zatím neshodli.

Pokud by se neobjevily nečekané překážky, mohli by lidé stanout na Měsíci asi za deset let a k Marsu se vydat v polovině třicátých let. Ovšem některé soukromé firmy, jako třeba SpaceX Elona Muska, uvažují o časnějších termínech.