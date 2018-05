Lidé a stroje se propojí do pěti let. Řada firem to nezvládne, věští Dell

Společnost Dell sezvala do Las Vegas přes 14 tisíc firemních partnerů, zákazníků, novinářů, influencerů a analytiků na konferenci Dell Technologies World. Michael Dell, zakladatel a šéf firmy osobně zahájil třídenní akci, jejímž hlavním tématem je podle něj stále těsnější propojení lidí a strojů. Nové technologie a s tím spojené inovace jsou v současnosti podle Della hlavní a nejdůležitější agendou všech firem, nejen těch technologických.

„Technologická strategie je zároveň i obchodní strategií,“ řekl Dell ve své úvodní řeči. „Proto jsou dnes technologičtí geekové novodobými rockovými hvězdami. Potřeba nových technologií je naprosto urgentní pro náš svět i pro vaše firmy,“ obrátil se hned v úvodu šéf Dellu na zaplněný obří sál výstaviště Sands Expo v hotelu The Venetian.

Senzory budou všude Ještě před pár lety tyto kousky uměly jen tajné služby. Dnes si kameru s rozpoznáváním věku, pohlaví a dalších parametrů můžete domů pořídit i vy. Není drahá a bude ještě levnější. Žijeme v éře internetu věcí a senzorifikace našeho světa. Zda je to dobře, rozhodněte sami. Jen s pomocí kamery systém trefil věk našeho šéfredaktora s přesností na rok. Pohlaví rozpoznal zcela přesně.

Budoucnost je podle Della spojená s umělou inteligencí (AI) ve světě, kde je vše propojeno se vším (internet věcí IoT) a robotizace už není pojmem zavedeným pouze v těžkém průmyslu. „Umělá inteligence je vaším raketovým pohonem a data jsou jeho palivem. Mohou být pro vás cennější než samotné aplikace.“

Právě data jsou tím aktivem, bez něhož by sebelepší algoritmus umělé inteligence byl k ničemu. Pouze dostatečné množství dat sesbíraných z provozu od zákazníků, partnerů, atd. pomůže vytvořit lepší služby a produkty. S tím souvisí podle Della i aktuální rychlý nárůst zákazníků se zájmem o serverová řešení, která jsou využívána právě ke zpracování dat a následnému využití s AI. „Lepší služby a produkty přitáhnou více zákazníků. Více zákazníků znamená více dat, a tedy i zlepšení AI a potenciálně další růst. Tím se kruh uzavírá,“ doplňuje Dell svou vizi.

Bez zeminy a bez slunce

Dell na konferenci představil i firemní studii nazvanou Realizing 2030. V ní se výzkumníci dotazovali 3 800 zástupců z firem ze 17 zemí, které jsou lídry ve svém oboru, na různé oblasti nadcházející digitální transformace. Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že integrace strojů (robotů, AI, atd.) s lidskou pracovní silou proběhne už během příštích pěti let. Téměř polovina firem se přitom obává, že transformaci nezvládne a dostane se během této doby mimo hru. Pouze 27 % dotázaných si pak myslí, že provádí digitální transformaci tak, aby ji byla schopna zdárně dokončit ve všech oblastech své činnosti.

Prezentace AeroFarms na konferenci Dell Technologies World 2018 v Las Vegas

Jako příklad firmy, která plně využívá umělou inteligenci, strojové učení, a kde tedy již zmíněná transformace úspěšně probíhá, si Dell do Vegas pozval zástupce společnosti AeroFarms. Vznikla v roce 2016 a specializuje se na pěstování salátu v uzavřených prostorech bez slunečního svitu, zeminy a až s 95% úsporou vody. Využívá takzvanou aeroponii, kdy jsou rostliny pěstovány na podpěrných závěsech (ty nahrazují půdu) pod speciálním umělým LED osvětlením. Rostou díky tomu mnohem rychleji.



Živiny a vláha jsou rozprašovány přímo ke kořínkům, které se „vznášejí“ ve vzduchu. Nepoužívají se žádné pesticidy, v kontrolovaném prostředí nejsou potřeba. Záhony jsou stavěny vertikálně, takže nároky na prostor jsou oproti klasickému způsobu pěstování mnohonásobně menší. AeroFarms nyní hospodaří na farmě u New Jersey a plánuje roční produkci salátu sto tisíc tun. V nejbližší době chystá společnost výstavbu další pěstírny ve Filadelfii, a připravuje také expanzi na Střední východ a do Asie.

Firma během procesu využívá řadu čidel (vlhkosti, pH, teploty, barvu světla, množství kyslíku, atd.), ale i kamer, které sledují růst plodin (jejich velikost a tvar). Veškerá data pak systém porovnává s ideálním průběhem pěstování a podle toho dávkuje živiny a nastavuje další parametry. Algoritmy se díky strojovému učení zdokonalují s každou várkou, každý průběh se porovnává s tím předchozím. Obrovské množství dat pořízené systémem IoT pro AeroFarms zpracovává řešení od Dellu. Konkrétně to mají na starosti brány Dell IoT Edge Gateway.

Farma využívá vlastní lokální síť, data neodesílá do cloudu, protože by to bylo nákladnější - takovému systému se říká edge computing. Michael Dell k tomu na konferenci v Las Vegas řekl: „Nejprve jsme tady měli centralizovaný systém, kdy vládly sálové počítače, pak přišla osobní PC a s nimi decentralizovaný systém, s nástupem cloudu pak opět došlo k centralizaci. Internet věcí s sebou zase nese potřebu určitého rozdělení, lokálních řešení, a tedy vyžaduje méně centralizovaný model.“

„Automatizace moderní infrastruktury vyžaduje hyperefektivní lokální systémy, zejména pro předvídatelná pracovní zatížení, která u většiny firem tvoří zhruba 85 až 90 procent činností,“ dodal Dell.



Regulovat AI?

Během konference padla i otázka, zda si Dell stejně jako Elon Musk myslí, že by umělá inteligence měla být nějakým zásadním způsobem regulována. „V tomto ohledu jsem větší optimista,“ odpověděl v narážce na Muskův striktní názor Dell. „Vraťme se do minulosti, když bylo například objeveno použití ohně. Ten může být velmi užitečný, stejně jako extrémně nebezpečný. Je na nás, najít správnou cestu, jak umělou inteligenci zodpovědně využívat. Je pravděpodobné, že role státu v tom nějaká bude. Regulace může být prospěšná, ale také se může šeredně vymstít.“

Podle Della budou hrát nejdůležitější roli různé specializované druhy umělé inteligence (weak AI, narrow AI) určené pro plnění různých specifických úkolů. „Jinou AI budou vybavena samořídící auta, jinou využijeme při chirurgické operaci,“ dodává Dell. Jak to všechno bude probíhat, je nyní těžko odhadnutelné. Dell momentální situaci přirovnal k nástupu internetu. Jeho dosah také bylo složité odhadnout a dnes je naprosto všude.

Nastupuje 5G Jak přesně bude 5G fungovat, co teoreticky přinese zákazníkům a co znamená po stránce technologické, si můžete přečíst v tomto článku.

Zásadní roli v nadcházející digitální transformaci (mimochodem, nejde o nic nového, o počátku jsme psali již v roce 2014) budou hrát sítě nové generace, aktuálně označované jako 5G. „Pro internet věcí to bude nutný akcelerátor,“ vysvětluje Dell. „V roce 2020 bude průměrné město s jedním milionem obyvatel produkovat denně 200 PB dat (1 PB = milion GB). Přes devadesát procent těchto dat bude pocházet z propojených strojů (IoT). Jedno autonomní auto stupně 4 pak každý den pošle 4 TB (1 TB = 1000 GB) dat denně. Takové objemy není v žádném případě možné odbavit přes stávající 4G sítě,“ zdůraznil šéf firmy.

Není to samozřejmě jen o prostupnosti sítě, ale i rychlosti reakce na zaslaný impulz. Ta musí být například v případě samořídícího auta pochopitelně okamžitá. Je dokonce otázka, zda 5G bude na podobné úkoly stačit. Dell narazil i na problematiku budování 5G sítí. „Existují státy, kde je tolik operátorů, že se jim nevyplatí infrastrukturu pro 5G vůbec začít budovat.

Jeffrey Wright (Westworld) na konferenci Dell Technologies World zkouší VR terapii od společnosti BraveMind pro válečné veterány.

Velký prostor dostaly také virtuální a rozšířená realita (VR, AR). Dell má na trhu své brýle, které na pódiu zpropagoval momentálně velmi populární herec Jeffrey Wright ze seriálu Westworld. Wright již delší dobu spolupracuje s válečnými veterány a mimo jiné namlouvá Dellu reklamy. V Las Vegas předvedl projekt pro VR nazvaný BraveMind, který vyvíjejí v USC - Institutu pro kreativní technologie na Univerzitě jižní Kalifornie.

BraveMind využívá virtuální relity při terapii válečných veteránů s posttraumatickým šokem. „V regulovaném a bezpečném prostředí virtuální reality si mohou veteráni opět vybavit konkrétní stresové situace a lépe se pak ve spolupráci s psychologem a dalšími lékaři zbavit nepříjemných následků z války,“ uvedl Wright. Dell následně oznámil, že Institutu věnuje grant ve výši 100 tisíc dolarů na další rozvoj.

Redaktor Technet.cz naskenovaný do databáze oděvního giganta Columbia

Technologie od Dellu najdeme i v prozaičtějších aplikacích u firem, jako je například americký oděvní gigant Columbia. Senzory, kamery, skenovací systém, cloudové řešení a další začala značka používat pro 3D naskenování zákazníků tak, aby si každý mohl následně na vlastní virtuální postavě přesně „vyzkoušet“ konkrétní oblečení bez toho, aby vůbec musel zajít do prodejny. Columbia zatím systém testuje na firemních modelkách a modelech, ale plánuje jeho rozšíření pro veřejnost.

Na konferenci se mezi novináři často spekulovalo i o návratu společnosti Dell na burzu, na přímé dotazy však Michael Dell pochopitelně neodpověděl. Stejně tak se nijak nevyjádřil k možnému pohlcení firmou WMware, díky níž přitéká do Dellu nemalé množství financí a která je nyní součástí Dellu.