Kdyby car Mikuláš II. zemřel, stal by se carem. Situace se změnila až ve chvíli, kdy se Mikulášovi narodil mužský potomek Alexej. Michail by však do doby jeho plnoletosti zastával post regenta. Jeho osudům, morganatickému sňatku i jeho nástupu - nenástupu na trůn se věnuje další díl videoseriálu Před 100 lety.