Microsoft koupí programátorský nástroj GitHub. Zaplatí 165 miliard

„S nesmírnou radostí oznamuji, že Microsoft kupuje firmu GitHub. Dohodu uzavřeme do konce roku,“ oznámil v pondělí Chris Wanstrath, šéf a spoluzakladatel platformy GitHub. „Když jsme před deseti lety začínali, nedokázal bych si něco takového představit. Git byla tehdy šikovná, ale malá utilitka. A Microsoft byl úplně jiná firma, než dnes,“ dodal.

Softwarový gigant Microsoft koupí firmu GitHub za 7,5 miliardy USD (164,6 miliardy Kč). Služba GitHub je mezi programátory oblíbená pro svou rychlost, přehlednost a možnost týmové spolupráce. Hostuje zdrojový kód více než 57 milionů projektů a jde tak zřejmě o největší databázi zdrojového kódu na světě.

Nový šéf Microsoft fandí opensource projektům

Satya Nadella, narozen 1967 v Indii. Než se stal CEO společnosti, byl výkonným viceprezidentem Microsoftu a šéfem cloudových a vývojářských služeb.

Není to tak dávno, co Microsoft otevřeně vystupoval proti opensourcovým projektům. Ale v roce 2014 se kormidla ujal nový šéf Satya Nadella, který opensourcovým projektům fandí. Za jeho vedení Microsoft aktivně přispívá do opensourcových repozitářů na GitHubu. Dokonce zde publikuje svůj vlastní software: editor Visual Studio Code, TypeScript nebo PowerSell.

„Microsoft je nyní nejaktivnější přispěvatelem na Githubu mezi organizacemi celého světa. Svět si uvědomil, jak důležité je mít šťastné a produktivní vývojáře,“ zdůraznil šéf GitHubu.

O údajně připravované akvizici již s denním předstihem informoval Bloomberg.

Zakladatel a šéf GitHubu Chris Wanstrath (vlevo), šéf Microsoftu Satya Nadella (uprostřed) a viceprezident Microsoftu Nat Friedman (vpravo)

Platformu GitHub využívá více než 28 milionů vývojářů. Firma byla založena v roce 2008 a od ohlášení své první vnější investice v roce 2012 prudce vzrostla. Pro projekty s otevřeným zdrojovým kódem je zdarma, někteří vývojáři a firmy platí měsíční poplatek za přístup k soukromým úložištím kódů a dalším službám.

Microsoft loni zastavil svůj projekt CodePlex, který byl konkurentem GitHubu. Zdůvodnil to tím, že GitHub je dominantním místem pro sdílení s otevřeným zdrojovým kódem a že většina takových projektů tam již přešla.

Akvizice proběhne do konce roku, někteří odchází

Prodej se uskuteční formou výměny akcií, uvedl Microsoft. Transakce by měla být dokončena v letošním kalendářním roce, společnost akvizicí rozšíří svůj vliv mezi softwarové vývojáře, uvedl šéf Microsoftu Satya Nadella.

„GitHub zůstane otevřenou a nezávislou platformou.“ Satya Nadella, šéf Microsoftu

„Uvědomujeme si, jaká na nás s touto akvizicí padá zodpovědnost. Jsme odhodláni sloužit komunitě uživatelů GitHubu. Zachováme etos, který dává vývojáře na první místo. GitHub zůstane otevřenou a nezávislou platformou,“ napsal Nadella v tiskovém prohlášení.

I přes tento závazek někteří vývojáři dali najevo, že Microsoft pro ně není zárukou nezávislosti. Konkurenční platforma GitLab například hlásí nárůst uživatelů. Pro Microsoft bylo ostatně v posledních dvou desetiletích obtížné nadchnout vývojáře tak, jako to dokázal třeba Google nebo Apple. Možná i proto oznámil akvizici oblíbené vývojářské platformy v den, kdy se koná vývojářská konference společnosti Apple.