Okořeňte svá videa vlastní hudbou a dejte Microsoftu ještě šanci

Microsoft Edge

Nový internetový prohlížeč od Microsoftu je konečně k dispozici i pro Android.

Na počítačích s Windows 10 si zatím internetový prohlížeč Microsoft Edge nezískal velkou popularitu, ale možná mu pomůže jeho rozšíření na platformu Android.

Po přihlášení k účtu Microsoft synchronizuje Microsoft Edge záložky, historii navštívených stránek i ostatní data mezi všemi zařízeními uživatele a nabízí samozřejmě i další dnes běžné funkce, jako je anonymní režim surfování nebo třeba rozcestník s nejnavštěvovanějšími stránkami v nově otevřených panelech.

Dostupnost: Android

Another Widget

Another Widget zobrazuje informace o počasí a nejbližší záznamy z kalendáře.

Šikovná miniaplikace na domovskou obrazovku tabletu s Androidem zobrazuje datum, čas, informace o počasí a také přehled nadcházejících událostí z kalendáře. Funkce aplikace Another Widget sice nejsou nijak výjimečné, je ale chvályhodné, že je tato aplikace velmi přehledná, umožňuje dostatečné přizpůsobení preferencím uživatele, a navíc je k dispozici zcela zdarma a bez reklamy.

Dostupnost: Android

Soundparty

V aplikaci Soundparty se hudba vytváří pomocí jednotlivých segmentů.

Aplikace na tvorbu vlastní hudby, nazvaná Soundparty, se zcela vymyká standardu, na jaký jsme u tohoto typu nástrojů zvyklí. Například v ní nenajdeme obvyklou časovou osu a vícestopý editor, ve kterém se skládají jednotlivé nástroje a jejich efekty. Veškerá tvorba a úpravy hudby probíhají v Soundparty pomocí nabídek, ze kterých si postupně vybíráte použité nástroje či zvuky a upravujete jejich parametry. Zdarma si můžete aplikaci Soundparty jen vyzkoušet, pro tvorbu vlastní hudby i úpravy připravených vzorků je ale třeba si pořídit plnou verzi za necelých 130 korun.

Dostupnost: Android

Video Player All Format

Video Player All Format si poradí se všemi běžnými formáty videa.

Videopřehrávač Video Player All Format má řadu zajímavých funkcí, které vám zpříjemní sledování filmů a seriálů v tabletu. Kromě podpory všech běžných formátů videa, až do rozlišení 4K, je užitečný například i noční režim uživatelského rozhraní přehrávače, funkce na stahování titulků, zabezpečená složka s filmy nebo podpora streamování přes Google Cast. Přehrávat je ale možné jen filmy z úložiště v tabletu, například na síťové disky se Video Player All Format nedostane. Verze aplikace bez reklamy přijde na 110 korun.

Dostupnost: Android

FiiNote

FiiNote umožňuje kombinovat různé typy poznámek.

Aplikace FiiNote vám nabídne pozadí v podobě čtverečkovaného papíru, na který můžete psát svoje poznámky – ať už na klávesnici, prstem nebo třeba dotykovým perem. FiiNote nabízí nástroje na psaní i kreslení, vkládání fotek či obrázků nebo třeba videí a hlasových poznámek. Své poznámky můžete různě označovat i třídit a k dispozici je také miniaplikace na domovskou obrazovku.

Dostupnost: Android

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety iPad nebo zařízení s Windows 10 či Androidem? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.