Microsoft nevyřešil problém. Edge a IE mohou z trhu zmizet už do dvou let

Katastrofická pověst Internet Exploreru vedla před časem Microsoft k vytvoření nového prohlížeče Edge, který firma úzce propojila s novým operačním systémem Windows 10. Ani to však nijak nepomohlo navýšení tržního podílu a zvrácení nepříznivého trendu.

Propad se sice letos na pět měsíců zpomalil, ale v srpnu už se znovu ztráta zvýšila téměř na jedno procento (0,9 %). Podle interpretace výsledků statistik Net Applications redaktory z časopisu Computerworld se tak znovu roztočila pro Microsoft nepříznivá spirála, ve které zejména loni především prohlížeč IE ztrácel drasticky nejvíce. Zlom nastal v březnu 2016, kdy se prohlížeč Chrome dostal před Internet Explorer. Pozici si vyměnily zhruba na úrovni 40 procent tržního podílu. Celkový podíl prohlížečů IE a Edge je nyní dohromady 22,2 %. Nyní už s obrovským náskokem se tak loni vlády ujal Chrome. Jeho podíl je aktuálně již 60 procent.

Prohlížeče Microsoftu táhne ke dnu logicky klesající Internet Explorer (na statistiky NetMarketShare se můžete podívat zde) i fakt, že podíl prohlížeče Edge roste jen minimálně. Ba naopak. Podle Computerworldu platí, že čím více lidí si instaluje Windows 10, tím klesá i jejich ochota používat Edge v tomto systému jako primární prohlížeč. V roce 2015, při startu Windows 10, byl Edge jako primární browser uživatelů Windows 10 v 39 procentech, od té doby jen klesá.

Autoři webu dodávají, že pokud by současná rychlost poklesu podílu prohlížečů od Microsoftu vydržela, teoreticky by se z trhu vytratily už před rokem 2019. To je sice nepříliš pravděpodobné, už jen proto, že Edge byť zanedbatelně, ale přesto roste a také proto, že Microsoft umí na pilu zatlačit opravdu silně, ale je otázka, kolik bude záchrana firmu stát. Na obzoru je totiž stále razantnější přechod uživatelů z desktopů na mobilní zařízení, kde OS od Microsoftu prakticky neexistuje (mobilní Windows zatím zkrachovaly) a Edge a IE mají doslova nulové zastoupení.

Pomoci by Microsoftu mohlo připravované uvedení Windows 10 na mobilní zařízení s procesory ARM. To se však zatím nezdá být příliš blízko, protože na právě ukončeném veletrhu IFA 2017 v Berlíně byl systém zástupci firmy zmíněn jen velmi okrajově. Zajímavou změnu by mohly přinést i Windows 10 S, kde jdou spustit pouze aplikace z Windows Store. Tento přístup trochu připomíná jinou nedávnou katastrofu Microsoftu, kterou byl operační systém Windows RT. Ten také nabízel pouze ty aplikace, které najdete ve firemním obchodu. Nebylo a není jich tam mnoho a jejich kvalita se často desktopovým nebo mobilním verzím pro Android nebo IOS ani zdaleka nevyrovná.