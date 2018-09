Pozice Windows se v Microsoftu mění. Firma chystá reorganizaci

Již příští měsíc se má objevit nový velký update operačního systému Windows, který ponese nepoetický název October 2018 Windows 10 Update s kódovým označením Redstone 5. A právě tehdy má začít velká reorganizace týmu kolem Windows.

Alespoň to tvrdí Brad Sams ze serveru Thurrott.com (od osmé minuty videa), který se děním ve společnosti Microsoft zabývá. Podle jeho zdrojů se hovoří o tom, že právě po uvedení Redstonu 5 by měl na pozici šéfa Windows skončit Terry Myerson, který to oznámil již v březnu. Zároveň Sams zmiňuje spekulace ohledně dalších změn, které by mohly vést ke zeštíhlení týmu.

Že to nemusí být jen nepodložená spekulace, ukazuje klesající důležitost Windows v Microsoftu, která byla právě v březnu veřejně naznačena šéfem Satyou Nadellem. Windows jsou stále důležitým zdrojem příjmů Microsoftu, s poklesem prodeje osobních počítačů však utrpěl i jejich význam.

Microsoftu nyní vydělávají jiné produkty, jako jsou cloudové služby, kancelářský balík Office, umělá inteligence a další, a právě sem by se mohli přesunout někteří lidé z Windows týmu.

Cílem reorganizace celé firmy má být celková změna, jejíž výsledkem bude důraz na internetové technologie, cloud, umělou inteligenci a nástroje pro obchodní využití umělé inteligence.