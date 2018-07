Microsoft představil levný tablet Surface Go. Za použitelnost připlatíte

Tablety a notebooky Surface patří k tomu nejlepšímu, co můžete pro operační systém Windows koupit, což se pochopitelně odráží i na ceně - viz. například Surface Book 2, který jsme testovali v červnu. Nový tablet Surface Go by měl značku Surface dostat i mezi méně movité zákazníky, například studenty.

A na první pohled se mu to i daří, cena 400 dolarů (přibližně 10 500 Kč s připočtením DPH) je lákavá. Jenže v balení nenajdete klávesnici, respektive kryt s klávesnicí a vzhledem k tomu, že ovládat Windows a desktopové aplikace bez klávesnice není žádný med (a nabídka těch pro dotykové rozhraní není nejširší), je přikoupení klávesnice takřka nutností. Jenže ta stojí dalších 100 - 130 dolarů (2 600 Kč - 3400 Kč včetně DPH) podle provedení.

V součtu tak Surface Go vyjde na více než 500 dolarů (tedy cca 13 000 Kč včetně DPH) a to už je hladina, ve které musí soupeřit s početnou konkurencí.

Skvělý stojánek, průměrně výkonný hardware

Tablet má vyklápěcí opěrnou nožku, která jej podle zahraničních kolegů, kteří jej dostali do rukou během představení, dokáže udržet v prakticky libovolné poloze. Má i USB-C port, který bohužel neumí Thunderbolt, a pokud jej nechcete obsadit nabíječkou, musíte použít napájecí adaptér s konektorem shodným s jinými produkty se značkou Surface.

10" obrazovka má rozlišení 1800 x 1200 pixelů, což je fajn, jinak specifikace odpovídá nižší ceně tabletu: procesor Intel Pentium Gold 4415Y, 4 GB operační paměti a 64GB eMMC úložiště. Akumulátor má podle výrobce vydržet 9 hodin provozu, reálně odhadujeme zhruba šest.

Obrazovka je dotyková (desetibodový multitouch, s možností využití pera Surface Pen), vestavěné kamery 5 a 8 MPix lze využít i pro rozpoznání obličeje při přihlášení pomocí Windows Hello.

Důležitost nového produktu podtrhuje fakt, že souběžně Apple vypustil čtveřici nových reklam propagujících možnosti 9,7" tabletů Apple iPad.