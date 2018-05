Microsoft předvedl „umělou inteligenci“, která umí telefonovat. Čínsky

Google vyvolal senzaci i kontroverzi, když na vývojářské konferenci Google I/O představil funkci Google Duplex. Šéf Sundar Pichai předvedl, jak si virtuální asistentka dokáže překvapivě dobře poradit s běžným zavoláním do restaurace: zjistí, zda mají volno, kdy mají otevřeno a zarezervuje stůl (většina našich čtenářů se shodla na tom, že hlas zní velmi přirozeně a je k nerozeznání od lidského).

Šéf Microsoftu nyní v Londýně ukázal podobný „AI systém“ nazvaný Xiaoice (čti šao ajs), který zvládá konverzaci v čínském jazyce.

Ukázka je příliš krátká na to, aby bylo možné tento systém porovnat s tím od Google. Také zaměření je jiné. Zatímco Xiaoice je „kamarádka“, se kterou si chtějí uživatelé popovídat nebo se svěřit se svými starostmi, asistent Google Duplex simuluje lidský hovor, aby dosáhl nějakého přesně určeného cíle (rezervace u kadeřníka, zjištění otevíracích hodin restaurace).

Podle Angely Chenové, reportérky The Verge, která mluví čínsky, zněl hlas Xiaoice velmi přirozeně. Xiaoice také umí přerušit člověka, se kterým mluví (v podstatě mu skočí do řeči) a doplnit, co chtěl zřejmě říci. Je s podivem, že Microsoft ukázal tuto funkci v čínštině a nikoli angličtině, přestože dlouhodobě prosazuje svou asistentku Cortana. Je možné, že anglická verze zatím není připravena na veřejné vystoupení.