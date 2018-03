Čtverec nebo obdélník? Modulární MicroLED televizor míří na trh

11:45 , aktualizováno 11:45

New York (Od zpravodaje Technet.cz) - Překvapení, které na konferenci First Look 2018 čekal málokdo. Modulární televizor s MicroLED zobrazovači se na trh dostane ještě letos na podzim. Zatím jako obří 146" stěna The Wall.