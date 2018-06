Kolejové autobusy „Věžák“ byly specialitou z Tatry Kopřivnice

Kolejový autobus M 120.417 Národní technické muzeum (NTM) zakoupilo v roce 1972 od českobrodského cukrovaru motorák M120.417. Ten po vyřazení z osobní dopravy u ČSD sloužil v cukrovaru nejprve po nějaký čas na podnikové vlečce a později mu byla přidělena nelichotivá statická funkce skladu. V době prodeje byl jako odstavený už notně ohlodán zuby času a povětrnostních vlivů. Celou další dekádu stál nebohý motorák na cukrovarnické vlečce, než se podařilo najít dílnu, kde by byli schopni za přijatelných finančních nákladů vůz zrenovovat a uvést do provozuschopného stavu. Do práce se nakonec pustilo depo Šumperk, se kterým měli muzejníci dobré zkušenosti díky předchozím renovacím dvou parních lokomotiv. Kromě vozu M120.417 nechalo NTM dopravit do Šumperka také „Věžáky“ M120.477 a M130.216, všechny tři byly ve stavu nelichotivém, mnohý by je bez váhání poslal do šrotu. Nadšenci ze šumperského depa vzali relativně nejméně jetý exemplář M120.417 a i s pomocí částečné technické kanibalizace ho během necelých čtyř let zrenovovali. První zkušební jízdy s ním proběhly v únoru 1988 a od té doby se zúčastnil mnoha nostalgických jízd a různých výstav. Národní technické muzeum má vůz M120.417 deponován v depu Šumperk, kde se o něj stará Klub přátel kolejového autobusu. Provozovatelem vozu jsou České dráhy, a.s. a je to nejstarší provozuschopný motorák v České republice. Plánované nostalgické jízdy motoráku M 120.417 do konce roku 2018 Jízdy se odehrávají na trati Šumperk - Velké Losiny 7. července, 5. srpna a 16. září 2018 - Prázdniny ve „Věžáku“ - Výletní vlaky unikátním vozidlem v okolí Šumperka. Přehlídka historické módy na zámku Velké Losiny.

18. srpna 2018 - Prázdniny ve „Věžáku“ - Výletní vlaky unikátním vozidlem v okolí Šumperku. V Šumperku mezinárodní folklorní festival.

15. září 2018 - Den evropského dědictví v Šumperku - Výletní vlaky unikátním vozidlem v okolí Šumperka. Jízdní řád na 7. července 2018 Odjezdy ze Šumperku v 9:40 a ve 12:30 hod. Odjezdy z Velkých Losin v 10:30 a ve 13:25 hod. Jízdné: dospělí 50 Kč, děti 6 až 15 let 30 Kč