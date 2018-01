Světlo na konci tunelu? Mozaiq má propojit nekompatibilní IoT zařízení

Existence mnoha různých vzájemně nekompatibilních komunikačních protokolů je významnou komplikací rozšíření chytrých propojených zařízení internetu věcí (IoT) v domácnostech. Pokud si propojená zařízení nebudou vzájemně rozumět a vzájemně komunikovat, nikdy ve výsledku nevytvoří chytrou domácnost, ale budou jen hloupou skupinou spotřebičů s dálkovým ovládáním.

Tento problém se snaží vyřešit společnost Mozaiq, za kterou stojí technologičtí giganti ABB, Bosch a Cisco. Mozaiq je zároveň i název cloudové platformy, která pomocí řady „API konektorů“ propojuje vzájemně původně nekompatibilní zařízení, respektive jejich komunikační protokoly. Zařízení tak vyšle svůj komunikační povel, internetovou sítí zamíří do cloudu Mozaiq, odtud je povel přeložen do druhému zařízení srozumitelné podoby a poslán do cílového zařízení.

Cokoli s čímkoli

Mozaiq není produkt pro koncové zákazníky, ale pro výrobce chytrých zařízení. Uživatel tak nic neřeší a nenastavuje, napojení na Mozaiq bude (nebo nebude) tovární vlastností daného zařízení. Výrobky, které používají standardizované komunikační formáty (například v rámci Open Connectivity Foundation, nebo KNX) budou s Mozaiq kompatibilní automaticky.

„Výhodu Mozaiqu je, že je zcela nezávislý na komunikační technologii daných zařízení, takže lze funkčně propojit cokoli s čímkoli, bude-li to dávat smysl,“ shrnul nám cíl projektu Ingo Butterweck, obchodní ředitel společnosti Mozaiq.

Mozaiq ale nemá ambice zařízení jen propojovat, ale i jim přidávat různé funkce. Společnost buduje virtuální obchod Mozaiq Marketplace, ve kterém si bude výrobce zařízení nebo řídícího chytrého systému moci vybrat, licencovat a zprovoznit nějakou chybějící funkci zařízení, aniž by ji do něj musel přímo integrovat. A zároveň, jiní partneři budou do tohoto obchodu svými systémy přispívat.

Řešení pro on-line svět

Samozřejmě se nabízí otázka, co nastane, když uživateli vypadne internetové připojení. „V takovou chvíli budou některé funkce samozřejmě nedostupné a bude na výrobcích podpůrné infrastruktury, aby základní funkce dokázala nouzově obsloužit například nějaká systémová brána (gateway) chytré instalace,“ doplnil Butterweck.

Ideální by bezesporu bylo, aby se výrobci dohodli na společném komunikačním standardu. Protože se však takováto situace nejeví jako reálná, je Mozaiq zajímavým řešením. A se jmenovanými společnostmi v zádech jej rozhodně nelze brát na lehkou váhu.