Šikovné náhrady MP3 přehrávačů si zatím v ČR užijete sotva napůl

Chytré hodinky jako náhrada MP3 přehrávače? Proč ne. Obzvláště když kvalitně implementují Bluetooth pro přenos do sluchátek a když díky vlastní LTE konektivitě mohou hudbu streamovat přímo z obřích hudebních katalogů.

Je tedy dost dobře možné, že chytré hodinky budou dalším hřebíčkem do rakve tradičních kapesních hudebních přehrávačů.

První velkou ránu MP3 přehrávačům zasadily chytré telefony, jakmile dostaly větší vnitřní paměť nebo slot na SD karty. Nosit jiný (další) přístroj na poslech hudby najednou mnoha lidem přestalo dávat smysl. Vyjma dvou specifických skupin.

Nároční posluchači

Tou první jsou audiofilové, tedy milovníci kvalitního zvuku. Smartphony totiž nedokázaly nahradit zvukově opravdu kvalitní přehrávače pro náročné posluchače a ti tak volili speciální modely MP3 přehrávačů pro audiofily. Tato kategorie tak i na prudce klesajícím trhu kapesních přehrávačů dlouho až překvapivě rostla.

I tato skupina se ale postupně zmenšuje, zejména proto, že se na trh dostaly smartphony, které se na vysokou kvalitu zvuku zaměřily - například telefony Sony XPeria Z s podporou Hi-Res audia, LG G5 s přídavným zvukovým modulem od Bang&Olufsen nebo třeba vlajkové lodě telefonů HTC se sluchátky s automatickou kalibrací zvuku podle uší posluchače. Vznikly také speciální externí D/A převodníky se sluchátkovým zesilovačem, které vyždímají výborný zvuk z prakticky jakéhokoli kompatibilního telefonu.

Jako další posun můžeme označit sluchátka bezdrátová, kde kvalitu zvuku určuje elektronika sluchátek a kvalita implementace Bluetooth na straně telefonu (zde opět exceluje Sony s kodekem LDAC), případně sluchátka s konektorem Lightning, do kterých teče syrový digitální signál a o veškeré pracování se postarají sluchátka sama.

Běžci a jiní sportovci

Druhou skupinou, kde telefony přehrávače nedokázaly nahradit, jsou sportovci. Ti potřebují maličký přehrávač, nejlépe odolný potu, vodě a ideálně i nešetrnému zacházení, který jim při běhu nebo tréninku nepřekáží - což pěti a více palcové telefony nesplňují.

Sportovci tak nadále kupovali buď maličké levné přehrávače, nebo například přehrávače integrované přímo ve sluchátkách. Ti, co se bez chytrých funkcí a streamování za pohybu neobešli pak volili alespoň různá sportovní pouzdra, která pohyb s chytrým telefonem umožnila.

Chytré hodinky jako přehrávače budoucnosti

Co nahradí hudební přehrávače, dává silně najevo zejména společnost Apple. Letos ukončila produkci celé své řady hudebních přehrávačů iPod, v prodeji tak zbyl jen iPod Touch, tedy vlastně iPhone bez schopnosti telefonovat. A i ten je nyní trochu s otazníkem - jeho poslední update proběhl v roce 2015, podle informací získaných z nové verze operačního systému iOS11 se čekalo, že Apple na své zářijové konferenci představí jeho novou verzi, ale to se nakonec nestalo.

Naproti tomu nové hodinky Apple Watch 3 mají schopnost připojit se k mobilní datové síti a streamovat hudbu z Apple Music přímo ze serverů do sluchátek. Prakticky stejnou funkci, ale s hudební službou Spotify, nabízí i hodinky Samsung Gear S3 (které mají dokonce kodek aptX pro kvalitnější Bluetooth přenos do sluchátek). Jakmile hodinky připojíte k wi-fi síti, můžete si do vnitřní paměti stáhnout alba a skladby k přehrávání na později.

Pokud u hodinek použijete jejich LTE konektivitu, můžete hudbu streamovat i na cestách, kdekoli je k dispozici datový signál.

Zatím to má ale háček.

V ČR je k datům nepřipojíte

Do hodinek se totiž nevejde klasická SIM karta se slotem, ale je v nich integrována takzvaná embedded SIM, neboli eSIM. Je to čip, kterému se pouze „řekne“, pro kterého operátora a kterého uživatele bude jako SIM karta sloužit. A eSIM je zatím technologií, kterou čeští operátoři nepodporují.

Na to, zda tomu bude v blízké budoucnosti jinak, jsme se zeptali všech třech českých operátorů.

„Podporu eSIM v síti O2 chystáme, konkrétní termín ale zatím není stanovený,“ odpověděla tisková mluvčí O2 Lucie Pecháčková. Podobně na tom je i Vodafone. „Technologii eSIM v rámci skupiny Vodafone testujeme, zatím ale nemáme stanovený termín spuštění v ČR,“ odpověděla na dotaz redakce Veronika Exnerová z tiskového oddělení operátora.

Nejdál je v implementaci eSIM třetí operátor. „T-Mobile jako člen skupiny Deutsche Telekom pracuje již delší dobu na implementaci řešení eSIM. Toto řešení má dopady na řadu IT systémů a zákaznických procesů. (...) V souvislosti s představením Apple Watch 3, které eSIM podporují, jsme ve stadiu technického řešení s dodavatelem. Zákazníky, coby možné budoucí majitele výše zmíněných hodinek, upozorňujeme, že při jejich zakoupení v zahraničí či u jiného prodejce nemůže T-Mobile zatím garantovat jejich plnohodnotné fungování v kombinaci s telefonem. Zpřístupnění řešení pro české zákazníky je v tuto chvíli v první řadě závislé na podpoře výrobce hardwaru. Majitelům Samsung Gear S3 technologii eSIM komerčně zpřístupníme v první polovině příštího roku,“ uvedl šéf komunikace operátora, Lukáš Hrabal.

