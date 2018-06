Podívejte se na svěcení rakety Sojuz FG, která právě míří k ISS

Na palubě Sojuzu je Sergej Prokopjev (Roskosmos, 1. start, 43 let.) a Serena Auñón-Chancellorová (NASA, 1. start, 42 let.). Serena letos v lednu nahradila do posádky původně zařazenou kolegyni Jeanette Jo Eppsovou.

Původně byla členkou záložní posádky a do kosmu měla letět až v Sojuzu MS-11 v prosinci. Třetím „nováčkem“ je Alexander Gerst (ESA/Německo, 2. start, 42 let).Tato trojice doplní stávající posádku stanice ISS.



Záběry jsou z úterního křtu rakety. Přímý přenos z letu lze sledovat na stránkách Roskosmosu nebo na NASA TV. Brzy vám přineseme i vlastní záběry pořízené přímo na kosmodromu Bajkonur.

Veškeré podrobnosti o misi najdete v článku Rušné dny na ISS.

Kosmická loď neletí ke stanici podle zrychleného schématu. Její posádka tak prožije nepříliš pohodlný dvoudenní samostatný let, než kosmickou loď automatika připojí v pátek osmého června v 15:07 našeho času k modulu MIM-1/Rassvet na ruském segmentu stanice.