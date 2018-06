Směr ISS. Mezinárodní posádka míří experimentovat do kosmu

Expedice 56/57 zamířila k ISS. Start Sojuzu MS-09 byl naplánován na středu 6. června 2018 na 13:12:41 a vše proběhlo podle plánu. Let na kosmickou stanici potrvá dva dny.

Novou směnu ve složení Alexander Gerst (ESA/Německo, 2. start, 42 let), Sergej Prokopjev (Roskosmos, 1. start, 43 let.) a Serena Auñón-Chancellorová (NASA, 1. start, 42 let.) čeká především společná práce se současnou trojicí, kterou vede Andrew Feustel.

Kromě zajištění provozu a údržby stanice bude mít nová posádka Prokopjev, Auñón-Chancellorová, Gerst za úkol splnění značného množství vědeckých experimentů, které se zaměří například na fyzikální a chemické procesy v podmínkách mikrogravitace a také na pozorování vesmíru i Země.

Soustředí se na sledování lesních ekosystémů, prognostiku přírodních katastrof a mapování přírodních i člověkem způsobených katastrof s cílem jejich odstranění. Významnou roli opět sehrají lékařsko-biologické experimenty, především výzkum člověka v prostředí mikrogravitace a extrémních podmínek kosmického letu. Další podrobnosti najdete v článku Rušné dny na ISS.