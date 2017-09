Nová Apple TV 4K má zásadní chybu a v Česku ošizený obsah. Vadit to nemusí

Apple TV je streamer společnosti Apple. Je to krabička s operačním systémem tvOS, kterou připojíte HDMI kabelem k televizoru a jeho prostřednictvím vám nabídne přehrávání filmů, seriálů a hudby z katalogů iTunes a k tomu řadu dalších aplikací a her. Na trhu je deset let a její nová pátá generace se během několika dní dostane i na český trh.

Hlavní inovací páté generace je schopnost přehrávat video ve vysokém rozlišení 4K a vysokém dynamickém rozsahu HDR. Poradí si přitom jak se standardy DolbyVision, tak HDR-10.

Všechny porty Apple TV. Přibalený USB - Lightning kabel slouží pro nabíjení dálkového ovladače.

Při instalaci v Německu zakoupeného Apple TV 4K jsme zvolili jazyk „čeština“ a země „Česko“. Použili jsme naše české Apple ID a českou platební kartu, proto se některá zjištění mohou od zahraničních recenzí lišit - testovali jsme obsah určený pro český trh.

Z toho možná vychází i první limit. Apple při uvedení nového streameru překvapil informací, že všechny filmy v HD rozlišení, které máte v iTunes zakoupené, bezplatně zamění za jejich verze ve 4K HDR, pokud jsou dostupné. V případě české nabídky je dost pravděpodobné, že pro většinu uživatelů taková konstelace - minimálně v tuto chvíli - nenastane. Ve 4K HDR je totiž dostupných jen 30 titulů, v 4K SDR jich je pouze 17. Dobrou zprávou je, že všechny mají českou podporu, minimálně titulky, ale v mnoha případech i zvukovou stopu (dabing), byť zpravidla jen dvoukanálovou (stereofonní).

Nabídka 4K filmů má vlastní kategorii.

Druhým limitem je stahování filmů - zakoupené nebo vypůjčené tituly si totiž můžete stáhnout do počítače, iPadu nebo iPhonu, ale jen ve Full HD verzi. U titulů, zakoupených ve 4K, je stažena Full HD verze, což je při rozlišení dnešních monitorů a výkonu dnešních počítačů škoda. Tato výhrada se netýká Apple TV, do které film stáhnout nelze vůbec, vždy jde o stream ze serverů Apple.

Kvalita obrazu z iTunes

Nejvíce jsme byli samozřejmě zvědaví, jak bude 4K HDR obraz streamovaný ze serverů iTunes vypadat. Podmínky jsme připravili dobré, k internetu (200 mbit/s linka UPC) jsme jej připojovali jak kabelem, tak bezdrátově, oboje pomocí „ac“ routeru AC1900 od TP-Linku. V rychlosti načítání videa a spolehlivosti funkcí jsme prakticky necítili rozdíl (router byl cca 2 metry od streameru). A o zobrazení se staral výtečný OLED televizor Panasonic EZ-1000.

Po rozkliknutí nabídky se dozvíte bližší informace o titulu, včetně jeho technického vybavení a jazykové nabídky. Můžete si pustit ukázku, nebo titul zakoupit. K tomu musíte zadat své heslo a CVC kód z registrované platební karty.

Obraz je dle očekávání velmi dobrý, největší divácký přínos má bezesporu vysoký dynamický rozsah - obraz je mnohem prokreslenější ve tmavých scénách a díky vysokému kontrastu a širšímu barevnému prostoru působí velmi živě. Po této stránce nemáme co vytknout. Horší je to však s rozlišením a ostrostí detailů jako takovou. Je velmi dobrá, ale zejména v rychlých scénách a dynamických dějích jsou za hranami pohybujících se předmětů vidět kompresní chyby. Zároveň jsme u žádného vyzkoušeného titulu z iTunes nedostali tak brilantní ostrost, jakou známe třeba z Netflixu (a to i ve chvíli, kdy Netflix spustíme na Apple TV - obraz pak můžeme hodnotit jako zcela referenční).

Menu zakoupeného filmu Film je rozdělen na kapitoly. Nechybí české titulky.

První kritika padla na obsah iTunes, druhá padne na obrazový výstup boxu. Parametry videovýstupu jsou totiž fixní podle toho, jak je v menu přístroji nastavíte, automatický režim nastavit nelze. Pokud tedy spustíte video ve Full HD rozlišení, Apple TV jej automaticky upscaluje na 4K HDR. Což zní sice dobře, ale často to tak dobré není. Výsledkem procesu je totiž také mírné přeostření obrazu, což se projeví i tím, že se z filmového zrna stane nepříjemný šum. Pokud si v menu vyberete Full HD SDR výstup, vypadá obyčejné video zpravidla lépe. Musíte ale ručně přepínat, což je otrava. Dobrou zprávou je, že i po přepnutí do Full HD lze sledovat nakoupené 4K tituly (byť v horší kvalitě), takže můžete novou Apple TV občas připojit i třeba ke staršímu televizoru v ložnici a ve výběru titulů to není nijak omezující.

Špatnou zprávou je, že Apple TV nepodporuje kodek VP9, a tak aplikace YouTube pro tvOS nenabídne přehrávání ve 4K rozlišení, maximum je Full HD. To je velká škoda, protože právě YouTube je největším zdrojem volně dostupného 4K obsahu jaký na internetu momentálně najdete.

YouTube je kvůli absenci VP9 vždy pouze v HD rozlišení, ačkoli má video i 4K verzi.

Zatím chybí také podpora zvukového formátu Dolby Atmos, to je však podle výrobce otázkou budoucí softwarové aktualizace.

Přehrávání vlastních filmů

S čím je oproti drtivé většině streamerů na trhu u Apple TV potřeba počítat, je absence USB portu nebo slotu pro paměťovou kartu. Jediným vstupem je tak datová síť. Pokud tedy chcete pomocí Apple TV přehrát vlastní videosoubory, musíte je nahrát - buďto streamovat přes AirPlay z počítače nebo telefonu, uložit do sdílené složky v počítači, nebo (a to je asi nejelegantnější řešení) je uložit na síťový disk.

Samotná Apple TV žádný nativní přehrávač videa nemá, musíte si nějaký vybrat z aplikačního obchodu - my jsme vyzkoušeli VLC a Infuse, ale zkusit můžete i třeba ABC Player nebo mediacentrum PLEX.

Menu s instalovanými aplikacemi.

Soubory jsme měli uložené na síťovém disku WD MyCloud (SMB sdílení) a přehrávání videí, včetně 4K HDR samplů s datovým tokem 75 Mbit/s nebyl problém. Některým souborům však oba přehrávače vzdorovaly, přičemž pro to nebyl ani po analýze souborů pomocí aplikace MediaInfo žádný očividný důvod.

Přehrávání jinak fungovalo svižně a spolehlivě, Infuse si i automaticky sahal na disk pro srt titulky a s českými znaky si poradil bez potíží.

Aplikace: českých pomálu

Stejně jako operační systémy chytrých televizorů, i tvOS nabízí řadu aplikací s obsahem jejich poskytovatelů. Z těch českých můžeme jmenovat videokanál DVTV, internetovou televizi Stream nebo on-line streaming televizních kanálů SledovaniTV. Toť vše.

Zahraničních aplikací jsou zde desítky, zejména zpravodajských a sportovních kanálů a her. Vše, co jsme vyzkoušeli, fungovalo svižně a bez komplikací.

K Apple TV lze přes Bluetooth připojit klávesnice (což doporučujeme, s přibaleným ovladačem je pekelné i jen opakovaně zadávat hesla), nebo herní ovladač (což, pokud chcete na připojeném televizoru hrát, také doporučujeme). Příjemná je i možnost Apple TV ovládat aplikací v chytrém telefonu, ten umí i částečně nahradit onu doporučovanou klávesnici.

Rádi bychom napsali i o spolupráci Apple TV s digitální asistentkou Siri, ta je však zatím pro české nastavení zapovězena.

Závěr: vše je otázkou nabídky

Nákup filmů v iTunes je velmi pohodlný, ale ceny nejsou zrovna lidové. Pokud je však srovnáte s nákupem Blu-ray titulu nebo rodinným výletem do kina, nevychází to tak špatně. Zakoupili jsme dva 4K HDR filmy za 329 Kč a 289 Kč a jeden Full HD titul za 329 Kč, takže nás tři filmy dohromady přišly na 947 Kč. Některé tituly lze půjčit (u 4K titulů jde o menšinu), typicky za 79 Kč, ty máte k dispozici 48 hodin od chvíle prvního spuštění a pak vaše přehrávací práva zaniknou.

Pokud Apple dokáže do nabídky zařazovat ve 4K HDR kvalitě novinky v takové rychlosti, aby šlo ještě o novinky, bude pátá generace Apple TV poměrně zajímavou volbou pro náročnější filmové diváky.

Pokud však hledáte zejména přehrávač vlastních 4K HDR souborů, případně jste připraveni si se zprovozněním vašeho streameru a jeho aplikací trochu více pohrát, budou zajímavější volbou jiné streamboxy - například NVidia Shield, nebo Evolveo Android Box s operačním systémem Android.

Apple TV bude k mání za 5 290 Kč (32GB verze) a 5 890 Kč (64GB verze).