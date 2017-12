Elon Musk zveřejnil fotografie Falconu Heavy, nejsilnější rakety USA

Ještě do konce tohoto roku čekají raketu statické zážehové testy, první let do kosmu je pak naplánován na leden roku 2018.



„Falcon Heavy na mysu (Canaveral),“ napsal Musk ve svém příspěvku, který doplnil trojicí fotek rakety v hangáru. Ze snímků je patrné, že k nosné raketě není připevněna nákladová část.



Musk, který stojí za společností Tesla, jež vyrábí elektromobily, nebo firmou The Boring Company, která se věnuje ražení tunelů, je známý neotřelými vizemi, smělým vytyčováním cílů a bombastickou prezentací nápadů. Výjimkou není ani nadcházející start Falconu Heavy. Na začátku prosince na Twitteru oznámil, že nákladem bude jeho elektrický sportovní vůz Tesla Roadster, který bude během letu přehrávat píseň Space Oddity zesnulého anglického hudebníka Davida Bowieho.

„Cílem je oběžná dráha kolem Marsu,“ napsal tehdy Musk s tím, že Tesla bude v kosmu miliardy let, pokud při startu nevybouchne. Před letovou zkouškou Musk opakovaně varuje, že první start může skončit zničením rakety. Dodal ale, že v každém případě bude premiéra Falconu Heavy mimořádnou událostí.

Falcon Heavy vychází z upraveného nosiče Falcon 9, na rozdíl od něj má ale v prvním stupni trojnásobek motorů, konkrétně jich je 27. Nepřehlédnutelné jsou také dva pomocné vzletové raketové stupně, takzvané boostery, které vznikly rovněž úpravou Falconu 9. Podle zveřejněných parametrů bude raketa schopná vynést na nízkou oběžnou dráhu až 64tunový náklad. Pro srovnání, zmíněný Saturn V dokázal na nízkou orbitu dopravit 140 tun nákladu a Falcon 9 v nejsilnější verzi necelých 23 tun.